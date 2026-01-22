La barbarie

Hemos padecido desgracias ferroviarias en las últimas horas y estoy —estamos todos, claro— recibiendo una cantidad de información tan ingente que cuesta recibirla, asumirla y gestionarla desde el sentido común, en el que la cautela y la prudencia no aparecen. Y, sobre todo, nos asiste una necesidad absurda que radica en opinar sobre cualquier tema. Pero no nos conformamos con eso, sino que además nuestra opinión tenga la máxima repercusión posible.

Y, ante tal barbarie mental, desaparecen unas normas no escritas y desde ese descontrol aparecen ratas que surgen de las peores alcantarillas, expertos en todo, fabricantes de la peor mierda y gentuza que publica vídeos de un vagón de tren temblando con la consigna: 'haz RT, compártelo', buscando una gloria que se acerca a la indecencia.

No es mi trabajo, y mucho menos mi misión en la vida, pedir cautela a quienes deseen volcar sus opiniones allá donde deseen, por la sencilla razón de que yo opino día a día a través de El Periódico sobre lo que aparece en medios y redes, comunicación en general, con la salvedad de que mi historial suma 41 años en los medios.

El lío del Fan Zone

Tenemos lío en la oficina, formado en TV3 por parte del Consell Professional d’Informatius i d’Esports de la casa. Se han quejado, y no poco, del Fan Zone. Miren: no conozco, porque materialmente no existe, ningún programa en ninguna televisión pública europea en donde se jaleen las derrotas del máximo rival. En la ZDF alemana no existe un programa, ningún show, dedicado al Bayern de Múnich en el que se celebren las derrotas del Borussia Dortmund. Es otra mentalidad; no se contempla. Lo mismo si la BBC hiciera algo semejante en favor del Liverpool y en contra del City. O si la RAI dedicara un espacio semanal con la bandera de la Juve, ninguneando las victorias del Milan. Pero aquí somos diferentes; con la bandera de la rivalidad, la conyeta y tal, todo cabe.

Ya advertí que Romero sería mucho más feliz, no tendría que dar cuentas a nadie e incluso ganaría más dinero del que gana si el Fan Zone lo emitiera desde el mismo teatro pero en su propio canal, que, por cierto, aunque yo no lo tenga en favoritos, tiene mucho mérito haber inventado un nicho de mercado digital. Pero… ¡ay, Dios! A veces parece que estar en TV3 sea un destino final celestial de algo que funciona en otro mercado.