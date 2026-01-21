Movistar Plus+ destapa el lado oscuro de la Costa del Sol en 'Marbella. Expediente judicial': "Este tipo de series levantan voces críticas"

"Si tienes dinero, no vas a la cárcel". Es una de las contundentes frases que le suelta César Beltrán, el personaje interpretado por Hugo Silva, a uno de sus clientes en la serie de Movistar Plus 'Marbella. Expediente judicial'. La afirmación define a la perfección la concepción de la justicia que tiene este ambicioso abogado que defiende a narcotraficantes y que se sabe todas las triquiñuelas del sistema. Ya lo demostró en la primera tanda de episodios de la ficción, y lo corrobora en la segunda temporada, que la plataforma estrena este jueves 22 de enero. En los nuevos capítulos, aunque el letrado continúa teniendo un peso importante en la trama, ya no es el protagonista. Ahora le cede el testigo a la fiscal antidroga de Marbella, Carmen Leal (Natalia de Molina). Ella se convertirá en su rival más implacable y en su auténtica némesis.

Darle a la serie este cambio de perspectiva sirve para mostrar cómo se vive el proceso judicial desde el otro lado, "desde la parte más cerca de la ley, y cuál es el día a día y los problemas de una fiscal", explica Dani de la Torre, director y cocreador de 'Marbella' junto a Alberto Marini (que ejerce también de guionista). Y lo hace con un tono muy sarcástico, incluso crítico, de comedia negra, pero también con mucha verdad, ya que la serie está basada en una idea original de los periodistas Nacho Carretero (cuyo libro dio pie a la aclamada 'Fariña') y Arturo Lezcano.

"'Marbella' es una serie que crece a partir de una investigación en profundidad y está cargada de realidad. Está cuidado hasta el último detalle", incide Carretero. "En esta segunda temporada queríamos ver qué problemas encuentra la justicia para luchar contra el crimen organizado, y una de las causas que explican el crecimiento del narcotráfico es que la justicia está colapsada", avanza.

Amenazas y corrupción

Para documentar la serie, se pusieron en contacto con fiscales antidroga que operan en la zona. "Nos dibujaron un escenario bastante increíble con una problemática tremenda, que se elevan a amenazas, corrupción...", afirma el periodista. Pero también contactaron con narcos para que el elenco "se empapara de sus códigos, de su forma de hablar e incluso de vestir".

De hecho, hay un episodio con una narcolancha que recuerda mucho a un reciente caso en Barbate que acabó con la muerte de dos guardias civiles, y un asalto a un hospital que también está inspirado en un hecho real. "Nuestra trama es ficción, pero bebe de la realidad que nos rodea, así que hacemos una mezcla con el objetivo de poner la verdad en el centro y hacer también una denuncia", reconoce Lezcano.

Hugo Silva, en 'Marbella. Expediente judicial' / MOVISTAR PLUS+

"En la primera temporada pusimos mucho el foco en el oropel de Marbella, pero en esta segunda nos interesaba más ponerlo en su patio trasero, en la zona del Campo de Gibraltar y el Estrecho, de donde vienen cosas que luego salen en primera plana. Incluir ese punto de denuncia es justo lo que nos saca precisamente de estigmatizar a esos pueblos o a esos barrios que sufren tanto el azote del narcotráfico", añade el periodista.

Romper la cuarta pared

Ahí es donde opera el clan de los Salaos, a los que defiende el abogado César Beltrán, y a los que espera cazar la fiscal antidroga. Aunque luego ponga el foco en el letrado que siempre consigue salvarlos y dos de sus colegas, 'los tres cerditos', como los bautiza la inspectora jefe a la que interpreta Elvira Mínguez. "El personaje de Natalia de Molina quizá es el más serio porque es el que más vinculado está a la ley, pero también tiene que arremangarse y manejarse en los códigos que tienen los demás para poder pillarlos", desliza De la Torre.

Además, la fiscal tiene una forma muy efectiva de acercarse al público, la misma que utilizó el personaje de Silva en la primera temporada: dirigiéndose a la audiencia directamente rompiendo la cuarta pared, una fórmula que le sirve también a los creadores para que la letrada explique con sus propias palabras el funcionamiento del proceso judicial, dándole así un toque didáctico.

Elvira Mínguez y Natalia de Molina, en 'Marbella. Expediente judicial' / MOVISTAR PLUS+

Los creadores de 'Marbella' destacan que el 'feedback' que tuvieron en la primera temporada de los vecinos de la ciudad fue muy bueno, aunque la serie se centrara en el auge de las mafias que operan en la zona. "Muchas veces, este tipo de series levantan voces críticas que dicen que perpetúan un estigma o que perjudican a un lugar. A mí me pasó con 'Fariña'. Pero nosotros lo vemos justo al contrario. Creemos que son realidades que necesitan ver la luz y ser contadas, ya sea desde el periodismo o la ficción", afirma Carretero.

Problemas para rodar en Marbella

"La gente de Marbella, de la Costa del Sol, del Campo de Gibraltar, están padeciendo una situación cada vez más grave, y todo lo que sea ponerla encima de la mesa creemos que es beneficioso". Sin embargo, no todo el mundo pensó como ellos, ya que se encontraron con algunos problemas para rodar en Marbella y en el campo de Gibraltar. "Me parece muy inmaduro, como que los responsables de acabar con esto parece que quieran esconder el problema", insiste el periodista.

"Esto no deja de ser una serie de ficción, y lo principal es que guste y que entretenga, pero si además sirve para que se hable de ello y se reaccione a este problema que padecen los vecinos, bienvenido sea", concluye.

El reparto de esta segunda temporada lo completan Manuela Calle, Agustín Domínguez, Ignacio Mateos, Juanlu González, Cristalino, Claudia Galán, Antonio Araque y Fernando Cayo.