La importancia del detalle

Hoy destaco la importancia de los detalles. En su día apunté a la exagerada abundancia de los efectos sonoros y golpes de sonido que pretenden acompañar alguna aportación desde la mesa de debate. Se hace tan redundante el efecto que no sólo no subrayan el mensaje sino que lo tapan y lo ensucian con el nivel de volumen en el que lo emiten. O sea, que su aportación es asquerosa.

Músicas que suenan por debajo de los videos y que invitan a una llorería innecesaria para acompañar una barbarie como la de Adamuz… Lo peor es que de aparecer en programas de entretenimiento como 'El Chiringuito', en donde embarran constantemente el mensaje de los tertulianos, el género ya ha invadido algunos programas informativos, y a menudo en cadenas públicas.

Y eso también forma parte del contenido, y tienen el visto bueno de los directores de sus programas. Los técnicos tienen barra libre para aportar y sumar y su valor llega a ser tan importante como el que se genera en una mesa. Está bien que lo tengan, pero con criterio y con prudencia. El simple efecto de sonido de una cadena de water tras una frase puede destrozar un testimonio.

Cualquier señal suma mucho, por pequeña o imperceptible que parezca. O por el contrario, también resta. Por ejemplo, me pareció muy apropiado el vestido totalmente negro que lució ayer Silvia Intxaurrondo en 'La hora de la 1', así como la mayoría de tertulianos. Puedo equivocarme, pero eso tenía toda la pinta de un mensaje enviado desde producción del espacio a los contertulios invitando a llevar esa indumentaria tan pertinente.

No olvidemos que estamos en el período de tres días de luto oficial decretados por el Presidente y conviene, qué menos, visualizar un respeto a las familias de las víctimas y personas que todavía permanecen en estado grave en los hospitales.

Podríamos aplicar el mismo discurso cuando vemos las promociones de diferentes producciones cinematográficas. Bueno, lo que vendría a ser el tráiler de una peli. Hagan el ejemplo y busquen en YouTube la presentación de cualquier film de estreno. Comprueben que más de la mitad no se entiende nada porque la voz en 'off' y los efectos están a niveles similares. Después lo denominan "promoción".