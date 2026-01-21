El Consell Professional de TV3 critica el programa 'Fanzone' de Gerard Romero: "Se han traspasado líneas rojas"

El Consell Professional d'Informatius i Esports de TV3 ha lanzado un duro comunicado en contra de 'Fanzone', el nuevo programa de la cadena catalana presentado por Gerard Romero y centrado en la actualidad azulgrana, mientras sale en defensa de otro espacio de la casa, 'Onze'.

De hecho, señalan su "malestar y perplejidad" ante los intentos de la dirección de 3Cat de "encajar" 'Fanzone' en la parrilla "traspasando líneas rojas" y "menospreciando el Departament d'Esports".

Producción externa

"El programa 'Onze', del todo consolidado y con una audiencia fiel y cada vez más grande, ha sido desterrado, contraprogramado y, finalmente, postergado casi hasta la medianoche de los jueves", denuncian. "Todo, en beneficio de 'Fanzone', una producción externa que no ha sido bien recibida ni por los telespectadores ni por la crítica especializada", recalcan.

"Consideramos que la dirección de la tele no ha respetado el criterio de los diferentes jefes de deportes ni tampoco el trabajo de sus profesionales", apuntan, a la vez que aseguran que el nuevo programa "erosiona el servicio público".

Dos espacios sobre el Barça

"La emisión de forma regular en la parrilla de dos espacios de idéntica y única temática (el Barça) supone un hecho tan impropio como inverosímil en una televisión pública", subrayan.

"Con 'Fanzone', la dirección ha incidido en una apuesta de 'canal de club' en el 'prime time' que nos parece fuera de lugar, fundamentada en el 'todo por la audiencia' y bien poco compatible con nuestra misión de atender la diversidad. Y más en un contexto tan rico como el de Catalunya por lo que respecta a los clubs y deportistas", afirman.

También les preocupa la coincidencia de un producto como 'Fanzone' con las próximas elecciones a la presidencia del Barça. "TV3 debe mantener la neutralidad durante este proceso, sin vínculos explícitos que puedan generar confusiones entre la audiencia o la discordia en los candidatos".

Mal uso del catalán

Incluso critican la calidad del programa y su uso del catalán, señalando que "no se puede modernizar empobreciendo". "Ningún intento de reconexión con los públicos más jóvenes puede pasar por encima de los criterios fundacionales de TV3: tanto por lo que respecta a la calidad audiovisual de los formatos y los contenidos como por la difusión de un buen catalán".