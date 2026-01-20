El 'reality' estaba en Adamuz y no en 'GH'

Como Telecinco sigue sin saber a qué carta jugar o qué mostrar en su programación, durante la noche del domingo y con un número de víctimas 'in crescendo' tras el accidente ferroviario que tuvo lugar en Adamuz (Córdoba), decidió interrumpir la emisión de 'Gran Hermano Duo' para dar paso a los servicios informativos de la casa.

Era una buena decisión siempre y cuando la apuesta mantuviera la duración que correspondiera a la gravedad del siniestro. O sea, el tiempo que hiciera falta. Pero la casa tomó la peor solución posible: tomarse el programa como un bocadillo y que la casa de 'Gran Hermano Duo' fuese el pan y el informativo, el fuet, o el relleno. Así que tras escuchar el relato conmovedor del periodista Carlos Franganillo… volvimos a la normalidad, a la mentira, a los actores sobreactuados. La noticia era Adamuz, pero Telecinco entendió que lo procedente era seguir con la farsa.

De esta manera Ion Aramendi, el conductor del reality, perplejo ante la situación, dejó ir una frase que es digna del Premio a la Honestidad expresando: “Con esto uno se siente un poco gilipollas, pero es lo que nos toca. Haremos lo que humildemente mejor sabemos hacer: entretener” al tener que dar paso a las nominaciones de concursantes y sus nominados. Pero expresó su malestar.

La vuelta de Belén

Alucino con la posible vuelta de Belén Esteban a TVE para participar como concursante en un programa que combinará postres dulces con famosos. Por ello propongo dos interrogantes.

El primero: ¿En qué escalafón colocamos el orgullo (lo podemos llamar profesionalidad) de la colaboradora cuando tras abandonar el barco hace menos de un año no le hace ascos a una propuesta de la misma casa?

El segundo: ¿En qué lugar insertamos la responsabilidad de alguna cabeza pensante de la corporación (o de la propia productora) para proponer ese nombre sobre la mesa cuando les dejó tirados a las primeras de cambio? Siempre habrá alguien que pensará: “Calla, que la Esteban siempre arrastra audiencia”. Bueno, en 'La familia de la tele' se pegó un buen tortazo. En todo caso, dudo que en una empresa privada alguien desee recuperar un perfil con un comportamiento similar. No es que lo dude, es que no lo creo. Pero no pasa nada. Es la tele.