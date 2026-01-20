'Eufòria' regresa a 3Cat tras dos años de descanso: de la plataforma 'Espai Eufòria' a la renovación del jurado

El programa musical 'Eufòria' regresa este viernes con su cuarta edición, tras dejar descansar el programa durante una temporada y un año y medio después del final de la tercera, con algunas novedades. "Hemos dejado respirar el formato. Mantenemos la esencia de lo que es 'Eufòria', ese 'talent show' musical de los viernes por la noche que quiere reconectar con el público joven y hacer emerger el talento musical catalán, y que busca artistas 360", ha declarado este martes Cristian Trepat, responsable del área de Contenidos, Programación y Cultura de 3Cat, durante la presentación del programa. Pero también se incorporarán nuevos elementos como el 'Espai Eufòria', dos nuevos miembros del jurado y la renovación del profesorado.

Sin embargo, si algo se mantiene, es la dupla formada por Miki Núñez y Marta Torné al frente de las galas. "Yo no me imagino 'Eufòria' sin ella, sin llegar los viernes al plató, comer juntos, repasar el guion... Marta ha sido mi maestra, la mujer que me ha enseñado todo lo que sé de televisión", expresa el presentador del programa.

Nuevo 'Espai Eufòria'

El nuevo 'Espai Eufòria', la gran novedad de esta edición dirigida por Daniel Anglès, será un espacio dentro de la plataforma 3Cat con contenidos digitales exclusivos sobre el programa. El 'Espai Eufòria' tendrá secciones fijas, como charlas sobre salud mental y herramientas de crecimiento personal, impartidas por un ex concursante del programa y un invitado relacionado directamente con el tema, bajo la moderación de Lluís Sànchez, ganador de la última edición y psicólogo. Algunas de las primeras confirmaciones son el exconcursante de 'Eufòria' Edu Esteve y la creadora de contenido Cèlia Espanya, así como Sofia Coll y el psicólogo y divulgador Joan Soler.

Cristian Trepat, Miki Núñez y Daniel Anglès en la presentación de 'Eufòria' / 3CAT

"Hablaremos de su relación con las redes sociales, con el espejo, con las expectativas, con el éxito... Hay muchas preguntas que les preocupan en las que pondremos el foco", explica Anglès. "Yo recuerdo la adolescencia como un momento muy complicado porque estás decidiendo quién eres y es una suerte que este programa, que ven tantas generaciones diferentes, lance estos mensajes", añade el director de teatro musical.

Encuentro con fans

Esta plataforma también albergará el 'Gen Eufòria', un espacio educativo para los fans en el que cada dos semanas, 15 chicos y chicas de entre 10 y 14 años, elegidos a través de un sorteo, pondrán en práctica sus habilidades artísticas bajo la dirección de la exconcursante Elena Escorcia. "Queremos que los niños conozcan lo que pasa detrás de las cámaras, generar ese enamoramiento para ver si conseguimos promover la formación artística y le piden a sus padres estudiar música o danza", comenta Anglès.

El 'Espai Eufòria' también incluirá conciertos, con nombres como Suu, Ramon Mirabet y Flashy Ice Cream, entre otros, así como la grabación del nuevo videopódcast, presentado por Alberto Gadel y Aina da Silva, y la post-gala todos los viernes.

Nuevo jurado

Alfred García, jurado de 'Eufòria' desde la primera edición, regresa este año acompañado de Mama Dousha, que explica que se centrará más en "la interpretación, la sinceridad y la emoción", y Queralt Lahoz, que, aunque valora "la técnica vocal", quiere ver a artistas "conectados con ellos mismos".

Los tres jueces también quieren descubrir a cantantes que apuesten por carreras profesionales diferentes. "Pasa mucho en la música que todo el mundo ve como referentes a Beyoncé o Rihanna, pero igual no se han parado a escuchar a Florence and The Machine, a Patti Smith o a Björk. En la música hay más caminos, no solo el de Beyoncé", valora el exconcursante de 'OT 2017'. "Es igual de importante ser una superestrella de estadio que una persona que tiene una carrera continua y que igual llena salas de 100 personas. Todo es válido y no hay una única forma de ser artista", añade.

Alfred Garcia, Queralt Lahoz y Mama Dousha / 3CAT

Nuevos 'coaches'

El equipo de profesores también se renueva. La actriz Júlia Bonjoch será la nueva 'coach' de interpretación, mientras que el coreógrafo Enric Sanjuan será el profesor de baile. "Quiero que busquen lo que quieren transmitir, cuál es su intención y su objetivo a la hora de interpretar una canción, que tengan un pensamiento vivo y que se sientan cómodos y seguros en el escenario", asegura Bonjoch. Por su parte, Sanjuan explica que algunos de los concursantes llegan con "inseguridades" a nivel corporal, pero "tienen el foco en querer aprender y cada día están mejorando".

Entre otras novedades, la cuarta edición del 'talent' musical también llega a 3Cat con una nueva sintonía, hecha por Triquell, uno de los concursantes de la primera edición; una nueva imagen gráfica y plató más amplio, y la incorporación de Enric Cambray como nuevo director artístico.

La última edición registró más de 40 millones de reproducciones en las plataformas digitales, entre 3Cat y redes sociales, un incremento del 22% respecto a la segunda temporada; además, en la plataforma 3Cat, se consumieron alrededor de un millón de horas de 'Eufòria'. Además, en su última temporada, se consolidó como producto familiar, con cuotas destacadas entre el público infantil (con un 34,3% de media entre el 'target' de entre 4 y 12 años) y el público joven (un 26,8% de cuota media para el público de entre 13 y 24 años).