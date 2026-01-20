El Editorial de Cristina Villanueva: Acompañamos

Hoy tenemos el corazón encogido por las vidas que empezamos a conocer. Vidas truncadas en una tragedia que solo se entiende a través de las historias. Detrás del accidente de trenes en Córdoba no hay vagones, hay familias. Una de ellas regresaba de Madrid después de ver 'El Rey León'. Cinco personas. Tres criaturas.

Un viaje pensado para compartir imaginación, felicidad, recuerdos. Y el regreso… que nunca debería haber sido el último. Mensajes de despedida dentro del tren: un hermano que le dice a su hermana: "Sal y explica cómo era mamá. Explica quién era". Una niña de seis años, ilesa, que se queda sola porque todos los demás figuran en la lista de víctimas mortales.

Esto es lo que queda después de la tragedia… No solo la pérdida, sino la necesidad de que alguien cuente la vida que había antes… Hoy toca algo muy difícil: mirar estas historias de frente. Porque hoy, como país, solo podemos hacer una cosa: acompañar.

