Peyu, el artista multiarista

Su nombre real es Lluís Jutglar Calvés, pero todo el mundo lo conoce como el Peyu. Natural de Les Masies de Voltregà donde nació en agosto de 1986 y que, por tanto, todavía no ha llegado a la maravillosa década de los 40 años, y posiblemente se me acaben los caracteres para intentar definir a este artista porque es aquello que todos conocemos como una persona “Multitask”, de aquellas que sabe tocar, y bien, todas las teclas. Observado su productividad me parece que cada uno de sus días llega las 48 horas. Algún día nos dirá el secreto.

Pero ante todo Peyu es humorista, porque el humor y la distensión siempre están presentes en todas sus producciones. Tanto es así que su popularidad en el 'Alguna Pregunta Més' le proyectó en publicar un libro con los peores destrozos y señales urbanísticas encontradas en Catalunya que no tienen ningún sentido y que muchas de ellas todavía permanecen.

Peyu nos suele mostrar un humor sano, rural y natural, y a menudo también osado, en el que le apetece acercarse a alguna línea roja, cosa que forma parte de su sello personal. También escribe regularmente obras de teatro, aparece un día a la semana en el exitoso 'Està passant', de Tv3 y de la misma manera un día entre semana está ordeñando cabras en su granja de Muntanyola, su lugar de residencia, como representa un espectáculo impresionante en el Coliseum de Barcelona, desde donde las pasadas fiestas lo está petando con 'Hamlet', un surrealista y fabuloso montaje en el que le acompaña Albert Plà.

Peyu & the wailers (su equipazo) han demostrado que físicamente es perfectamente factible producir contenidos de calidad desde Gurb (Osona) sin necesidad alguna de estar en Barcelona. Allí presenta, graba y dirige 'La renaixença', un producto multimedia que produce en El Corral, que se emite durante los mediodías a través de Catalunya Ràdio (de 12 a 13 hras) y tiene su versión televisiva por las noches en el Canal33 y el 3cat.

Programas así, bien empaquetados como 'La renaixença' (o en su etapa pretérita de 'El bunker') suponen un punto de inflexión para verificar que la radio evoluciona y que aquello que parecía el ADN irrenunciable de su existencia como el directo, puede permitirse el lujo de prescindir del mismo al menos durante dos horas al día. ¿Y saben qué? Pues que no pasa nada.