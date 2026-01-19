Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El editorial de Cristina Villanueva: La solidaridad sostiene en la tragedia

Cristina Villanueva

Mañana de silencio. La tragedia nos une en el dolor, la empatía y la solidaridad. Un accidente ferroviario ha roto vidas de golpe. Ya hay 39 personas muertas. El de anoche, en Adamuz, en Córdoba, no fue un accidente cualquiera. Fue un descarrilamiento de alta velocidad. Un tren que salió de la vía e invadió la contigua, y chocó con otro convoi que circulaba en sentido contrario, también a gran velocidad: un Alvia. Todo pasó en segundos. En una recta. Cuando mucha gente volvía a casa. Porque era domingo. Viajaban familias con niños y, de repente, la vida se paró...

Las horas pasan entre el miedo y la espera y sólo el calor humano rompe el terror. El pueblo de Adamuz fue el primero en llegar, con mantas, con apoyo humano, sin saber a quién ayudar, pero sabiendo que había que estar allí.

Cuando todo se rompe, lo que sostiene no es la tecnología ni la velocidad, sino la gente.

Bienvenidos al Segon Cafè.

