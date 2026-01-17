El ocaso de Telecinco, en gráficos

Telecinco sigue inmersa en una crisis de audiencia que le ha llevado a marcar en 2025, por segundo año consecutivo, su peor marca anual. La cadena estrella de Mediaset, además, es una de las que más audiencia ha perdido respecto a 2024 (bajando cuatro décimas), como muestran estos dos gráficos de EL PERIÓDICO según un informe de Barlovento Comunicación con datos de Kantar. En el 'top' 30 de las ediciones más vistas de 2025 (sin contar los deportes ni los informativos diarios), solo ha conseguido colar un programa: el 'reality' 'La isla de las tentaciones', uno de sus últimos éxitos virales, que aparece en la posición 11ª y en la 29ª.

LAS CADENAS MÁS VISTAS DEL 2025 Visualización de las cadenas más vistas del 2025.

VARIACIÓN DE LA AUDIENCIA CON RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR Visualización de la variación de la audiencia con respecto del año anterior.