Audiencia a la baja
El ocaso de Telecinco, en gráficos
La cadena es una de las que más audiencia ha perdido en 2025 respecto a 2024
Telecinco, una cadena en crisis que sigue sin saber reinventarse: "Su fórmula está muy apalancada"
Así ha cambiado Telecinco: de las Mama Chicho a 'La isla de las tentaciones'
Telecinco sigue inmersa en una crisis de audiencia que le ha llevado a marcar en 2025, por segundo año consecutivo, su peor marca anual. La cadena estrella de Mediaset, además, es una de las que más audiencia ha perdido respecto a 2024 (bajando cuatro décimas), como muestran estos dos gráficos de EL PERIÓDICO según un informe de Barlovento Comunicación con datos de Kantar. En el 'top' 30 de las ediciones más vistas de 2025 (sin contar los deportes ni los informativos diarios), solo ha conseguido colar un programa: el 'reality' 'La isla de las tentaciones', uno de sus últimos éxitos virales, que aparece en la posición 11ª y en la 29ª.
