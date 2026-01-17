Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencia a la baja

El ocaso de Telecinco, en gráficos

La cadena es una de las que más audiencia ha perdido en 2025 respecto a 2024

Telecinco, una cadena en crisis que sigue sin saber reinventarse: "Su fórmula está muy apalancada"

Así ha cambiado Telecinco: de las Mama Chicho a 'La isla de las tentaciones'

Imagen de la primera gala de 'Gran hermano dúo 4'

Imagen de la primera gala de 'Gran hermano dúo 4' / MEDIASET

Telecinco sigue inmersa en una crisis de audiencia que le ha llevado a marcar en 2025, por segundo año consecutivo, su peor marca anual. La cadena estrella de Mediaset, además, es una de las que más audiencia ha perdido respecto a 2024 (bajando cuatro décimas), como muestran estos dos gráficos de EL PERIÓDICO según un informe de Barlovento Comunicación con datos de Kantar. En el 'top' 30 de las ediciones más vistas de 2025 (sin contar los deportes ni los informativos diarios), solo ha conseguido colar un programa: el 'reality' 'La isla de las tentaciones', uno de sus últimos éxitos virales, que aparece en la posición 11ª y en la 29ª.

LAS CADENAS MÁS VISTAS DEL 2025

Visualización de las cadenas más vistas del 2025.

VARIACIÓN DE LA AUDIENCIA CON RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR

Visualización de la variación de la audiencia con respecto del año anterior.

LOS 30 PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL 2025

Visualización de los 30 programas más vistos del 2025.

