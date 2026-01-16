¿Qué es Threads?

Una red social. O mejor: otra red social. Otra más, que seguramente solucionará poca cosa de relieve a sus usuarios, y difícilmente solventará problema alguno.

Que nadie se engañe cuando algunas de estas redes, como Threads, deben tener alguna contraprestación que no sea necesariamente económica como para que nos sigan apareciendo como 'bolets' en unas pantallas en las que si alguien se distrae puede pasarse media tarde mientras se malgasta una hora tras otra.

Threads pertenece a Meta, una marca cuyo director ejecutivo es Mark Zuckerberg y que agrupa aplicaciones como Facebook, que será muy viejuna y muy antigua pero sigue siendo la red social mundial con mayor número de seguidores, alcanzando 3.070 millones, casi una tercera parte de habitantes de todo el planeta. Le sigue de cerca Instagram, con 3.000 millones, muy posiblemente por su sencillez de uso. Y en tercer lugar mundial se encuentra Youtube, que acaricia los 2.600 millones de usuarios.

De hecho, Threads e Instagram están directamente ligados a través de un algoritmo, al que podemos llamar tranquilamente enlace, que empalma una aplicación con otra. Pero exactamente, ¿para qué sirve? Existen varias teorías.

El gran poder de Threads consiste en atrapar al usuario y que mientras permanece enganchado a ésta, no lo está en otra; es decir, que no abandonan Meta, la empresa madre. Ese es su gran mérito: que mientras comes patatas no degustas el pollo. Un arma inteligente y seductora. Para ello, y de momento, no muestra ni da la posibilidad de comprar ni de mostrar publicidad, cosa que sí que ocurre en Facebook, instagram, o twitter. De momento Meta se lo puede permitir. Y además tampoco permite comprar seguidores, como se permite fácilmente y a través de terceros en otras aplicaciones.

Hay quien equipara Threads a un ejercicio de un Twitter bastante más amable que el original, en donde hay pocas faltas de respeto y menos insultos. También existe quien lo empareja con Tinder, por la notoria presencia de personas que se ofrecen… De personas que se ofrecen.

Pero quien muestre claramente un hartazgo de algunas de estas redes sociales lo mejor que puede hacer es abandonarla directamente, para así gozar de más tiempo libre. El tiempo es la única cosa tenemos y la única que nos queda. Es una pena malgastarlo en redes sociales gestionadas por empresas privadas.