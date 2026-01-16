'El segon cafè' de La 2Cat
El Editorial de Cristina Villanueva: ¿Actores o espectadores?
Los soldados llegan a Groenlandia y es una imagen potente, profundamente simbólica. Varios países europeos despliegan tropas en el Ártico para decir: Groenlandia es Europa, forma parte de la OTAN y la seguridad no se consigue apropiándose de una isla. Francia, Alemania, los países nórdicos… han pasado del discurso a los hechos. Pero esta operación también deja al descubierto una debilidad: Europa no tiene un ejército común. Necesita sumar banderas para proyectar fuerza.
¿Y España? De momento, a la expectativa… Quiere estar presente, pero puede quedar bloqueada por la política interna. Porque ahora mismo solo hay confrontación, ningún escenario de acercamiento parece posible y es muy probable que el lunes en La Moncloa, la reunión Sánchez-Feijóo sea solo eso: una imagen de negación mutua.
Groenlandia es hoy un símbolo. De soberanía, de límites y de hasta qué punto estamos dispuestos a defender un proyecto europeo que vive de la inercia. ¿Queremos ser actores o espectadores?
Bienvenidos a 'El segon cafè'.
