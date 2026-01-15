La 'influencer' Cèlia Espanya vuelve a 3Cat con 'Lo repte' desde el Himalaya

El programa 'Lo Repte' estrena su segunda temporada el próximo sábado 17 de enero en la plataforma 3Cat. La nueva entrega consta de ocho capítulos en los que la 'influencer' catalana Cèlia Espanya se enfrenta al mayor reto de su vida: un trekking extremo de 100 kilómetros y más de 5.000 metros de desnivel en el Himalaya.

Esta temporada rinde homenaje a la primera expedición catalana al Everest, coincidiendo con el 40 aniversario de su histórica ascensión. Antes de viajar a Nepal, la presentadora se reunirá con el alpinista Òscar Cadiach, primer catalán en coronar el Everest, quien le ofrecerá consejos y compartirá vivencias al límite de la supervivencia.

A lo largo de los nuevos episodios, Cèlia Espanya entrenará con referentes del deporte catalán como la nadadora Ona Carbonell, el jugador del Barça Joel Parra y la atleta paralímpica Fiona Pinar, y compartirá retos con figuras populares como Miki Núñez, Laura Fa, Samantha Hudson, Mariona Casas y Widler.

Además, durante la expedición, Espanya estará acompañada por una reconocida deportista catalana cuya identidad se desvelará a lo largo de la temporada.

Los cinco primeros capítulos se estrenarán el 17 de enero en 3Cat y el canal de YouTube de EVA, mientras que los tres finales, centrados en la aventura en el Himalaya, llegarán el 21 de febrero.