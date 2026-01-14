Opinión | 'El segon cafè' de La 2Cat
El Editorial de Cristina Villanueva: Escuchar a las víctimas
Hay noticias que no nos llegan como una información, sino como un golpe en el estómago. La denuncia contra Julio Iglesias es una de ellas. Y no precisamente por la honorabilidad o la fama del artista, sino por el estremecedor relato de las víctimas, que describen agresiones sexuales, humillaciones, control, miedo y una estructura de poder que convertía el trabajo en una forma de servidumbre sexual: El cuento de la criada, real.
Son mujeres que no piden fama, piden justicia. Y es importante decirlo, porque España ha cambiado, ya no es un 'caso Nevenka'. Hoy existe la sororidad, existe el “yo sí te creo”; y esta fuerza colectiva no puede desaparecer ahora. Frivolizar y hacer espectáculo con bromas y risas, como hemos visto en algunas televisiones, es una forma más de violencia.
Que la Audiencia Nacional investigue y dicte sentencia es clave. Porque ahora convivimos con dos principios incómodos: la presunción de inocencia y el derecho de las víctimas a ser escuchadas… Ni la admiración por un mito ni la antipatía pueden decidir nada. El talento no absuelve. La fama no protege, los iconos también pueden caer. Y no podemos mirar hacia otro lado. Porque una sociedad que tapa los abusos para no romper un ídolo acaba rompiendo a las víctimas.
Bienvenidos a 'El segon cafè'.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fernando Gil: 'Antes de 'Machos alfa' pensé que quizá tenía que buscar otra manera de ganarme la vida
- Globos de Oro 2026: Los mejores vestidos de la alfombra roja, de Amanda Seyfried a Teyana Taylor, Jennifer Lawrence y Ariana Grande
- Agatha Christie inmortal: guía para ver las mejores series basadas en sus novelas
- Adolfo Blanco, propietario de los Verdi: 'No creo que Netflix vaya a comprar Warner para crear Netflix 2, no tendría sentido
- Eva Soriano: 'Le cogí manía al catalán porque en el colegio se reían de mí al hablarlo
- El 'efecto Uclés': las becas y residencias literarias como 'armadura' económica y creativa
- ¿Quién es Marta Sanahuja, la 'influencer' que sustituye a Samantha Vallejo en Masterchef?
- ‘Sirat’ se queda sin premio en unos Globos de Oro que afianzan la carrera hacia el Oscar de ‘Una batalla tras otra’