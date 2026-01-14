El Editorial de Cristina Villanueva: Escuchar a las víctimas

Hay noticias que no nos llegan como una información, sino como un golpe en el estómago. La denuncia contra Julio Iglesias es una de ellas. Y no precisamente por la honorabilidad o la fama del artista, sino por el estremecedor relato de las víctimas, que describen agresiones sexuales, humillaciones, control, miedo y una estructura de poder que convertía el trabajo en una forma de servidumbre sexual: El cuento de la criada, real.

Son mujeres que no piden fama, piden justicia. Y es importante decirlo, porque España ha cambiado, ya no es un 'caso Nevenka'. Hoy existe la sororidad, existe el “yo sí te creo”; y esta fuerza colectiva no puede desaparecer ahora. Frivolizar y hacer espectáculo con bromas y risas, como hemos visto en algunas televisiones, es una forma más de violencia.

Que la Audiencia Nacional investigue y dicte sentencia es clave. Porque ahora convivimos con dos principios incómodos: la presunción de inocencia y el derecho de las víctimas a ser escuchadas… Ni la admiración por un mito ni la antipatía pueden decidir nada. El talento no absuelve. La fama no protege, los iconos también pueden caer. Y no podemos mirar hacia otro lado. Porque una sociedad que tapa los abusos para no romper un ídolo acaba rompiendo a las víctimas.

Bienvenidos a 'El segon cafè'.