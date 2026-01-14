Can Yaman estrena serie en Movistar Plus+ después de la polémica por su detención

Después de un fin de semana de lo más movido por culpa de la polémica por su detención en Estambul por presunta posesión de drogas, Can Yaman estrena este jueves 15 de enero su nueva serie en Movistar Plus+, 'El Turco'. La ficción es una superproducción a escala europea, la primera serie turca rodada en inglés, inspirada en la novela homónima escrita por Orhan Yeniaras.

Vendida a más de 30 países, recrea una sangrienta historia real: la del 'Turco de Moena', una celebración popular italiana que sigue viva y cumple más de 300 años.

Can Yaman da vida a Balaban Aga, un soldado turco que resulta gravemente herido durante el segundo asedio de Viena en 1683. Tras ser traicionado por quien él considera su hermano, Marco (el actor británico Will Kemp), es condenado a muerte.

Guerrero turco

Pero logra escapar y es curado por Gloria (la italiana Greta Ferro), una joven a la que muchos tachan de bruja en su pueblo, la localidad italiana de Moena, un idílico lugar en los Alpes que está a punto de ser sometido por su nuevo señor, el mismísimo Marco.

A medida que se recupera, Balaban, al que apodan 'El Turco', se convierte en protector de los vecinos, temerosos del hombre que supuestamente les tendría que proteger y que no les ha demostrado ninguna compasión. El único que se atreve a plantarle cara desde el principio es el herrero Gunther (el sueco Magnus Samuelsson), antiguo guerrero.

Can Yaman, en 'El Turco' / MOVISTAR PLUS+

Con la ayuda de un pequeño grupo de fieles amigos jenízaros, el protagonista liderará la resistencia y deberá enfrentarse a su peor enemigo para salvar a Gloria y a sus vecinos.

Amor y libertad

"Balaban lo ha perdido todo, pero encuentra en Moena la posibilidad de ser alguien nuevo. Es una historia sobre amor, identidad y libertad", explicaba Can Yaman durante la promoción de la serie turca, compuesta de seis episodios y que no escatima en escenas de acción y en mostrar el torso de su protagonista.

"Queríamos contar una leyenda universal, donde Oriente y Occidente se encuentran en la humanidad compartida", comentaba el guionista Kerem Deren.