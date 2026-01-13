Toni Clapés vuelve a TVE con un programa semanal de humor en La 2Cat

El periodista Toni Clapés regresará a la televisión pública estatal con un programa semanal de humor en La 2Cat de RTVE, según ha avanzado el propio presentador en el programa 'Versió RAC 1', que dirige desde hace veinte años y que ha sido reconocido con el Premio Ondas. El nuevo espacio televisivo se emitirá desde el teatro El Molino de Barcelona y supone el regreso de Clapés a la cadena tras su trayectoria en radio y televisión.

Fuentes del sector audiovisual indican que la propuesta supondrá un nuevo formato de comedia semanal asociado a la programación de La 2Cat, aunque no hay detalles oficiales sobre la fecha de estreno, colaboradores o duración del contrato.