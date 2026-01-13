El humor de hoy en televisión

Con la simple excusa de que hoy es el primer martes y 13 del año hago pública mi reflexión sobre uno de los dúos humorísticos más exitosos de la historia de la televisión -Martes y 13- y sobre el estado actual del humor en los medios.

Quienes al principio empezaron siendo un trío y acabaron en un dúo gozaron de la mejor de las suertes que no está pagada ni con dinero ni con paz mental, y que se apoya en la opinión pública y, en la actualidad, el eco de las redes sociales. No sé porqué hemos llegado a esto pero estamos en este territorio. Hacer reír al personal es un peligroso y arriesgado oficio el de ponerse en un escenario y tan sólo pretender ejercer el oficio, sin que ninguna persona ni colectivo alguno muestre su disgusto, si quiera sea por una frase que aparezca en el monólogo del humorista.

Hace años aparecían en un teatro, o en un plató de televisión, Gila, o los propios Martes y 13, Paco Gandía, o Joan Capri, explicaban sus reflexiones en forma de historias, de gags, se acababa la fiesta, la gente se reía, ellos cobraban y adiós muy buenas. En algunas muy contadas ocasiones se apuntaba cierta crítica social pero sin duda no era una señal identitaria de los artistas. Lo que pensaban, lo explicaban en otros lugares, como entrevistas personales, si es que les apetecía y punto pelota. No era obligatorio posicionarse sobre cualquier tema.

Hoy en día da la impresión que si el humorista no critica, no se moja, o si no dispara al monigote que suele ser político, o no incorpora el término Donald Trump, ultraderecha, o Pedro Sánchez… no ejerce bien tu profesión. Y no es así, porque por suerte todavía quedan profesionales, o monologuistas, que comunican desde el humor blanco su único objetivo, que es hacer reír: Faemino y Cansado, por ejemplo. Afortunadamente nadie se plantea que ninguno de ellos arremeta contra el poder o la oposición.

Y como Faemino y Cansado existen monologuistas que practican de su oficio un sanísimo ejercicio al humor blanco, como lo son Txabi Franquesa, Andrés Torres, o Andreu Casanova. Me olvido de algunos, seguro. Pero hay quienes se han apuntado a estar a uno de los dos bandos, cuando el único que existe es el del humor. Hacer reír. Tan sano, tan fácil y tan reparador a la vez. Y tan difícil.