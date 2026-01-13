'El segon cafè' de La 2Cat
El Editorial de Cristina Villanueva: La vivienda, centro del malestar
Hace tiempo que en la calle tenemos claro que el acceso a la vivienda marca el ritmo de la vida y la esperanza de nuestros hijos. Los precios desorbitados han hecho que toda una generación posponga durante años el inicio de lo que entendemos como vida adulta… Ahora parece que los políticos también lo ven claro. La vivienda, en el centro de la política. Gobierno y oposición coinciden, y eso es novedad: hay que hacer algo.
El Gobierno propone bonificar hasta el 100 % del IRPF a los propietarios que congelen o bajen el alquiler. Hablamos de medio millón de contratos que se renuevan este año, muchos con subidas de hasta el 35 %… La idea es simple: si no subes el alquiler, no pierdes. En Barcelona o Madrid, un piso de 1.100 euros puede suponer 660 euros menos para el inquilino y 650 euros de ahorro para el propietario.
Feijóo, en cambio, apuesta por construir más, liberar suelo y agilizar trámites… Dos caminos distintos, una misma certeza: la crisis de la vivienda está en el centro del malestar social. Pero ¿es realmente una preocupación política? ¿O se hace política útil con la vivienda? Porque el desacuerdo es profundo: no tienen claro qué es exactamente el derecho a la vivienda.
Para unos, el problema son las ocupaciones… Para otros, la especulación. Y mientras tanto, la gente solo quiere una cosa muy básica: poder seguir viviendo donde ya vive.
Bienvenidos a 'El segon cafè'.
