TVE lanzará su nuevo Canal Cultura en junio

TVE ampliará dentro de poco su apuesta por la cultura con la inauguración de su nuevo canal cultural, que tiene previsto estrenar el próximo mes de junio. El teatro, el cine, la ópera, la música clásica y los documentales serán sus principales pilares y al frente estará la periodista Ana Peláez, directora durante casi una década del programa de La 2 ‘Imprescindibles’ y actual productora ejecutiva de Documentales de RTVE.

RTVE es en la actualidad de las pocas grandes corporaciones que no tienen un canal específico dedicado a la cultura en su sentido más amplio. En el caso de Francia y Alemania, se generó un canal específico, el canal Arte; y también lo tienen la BBC británica y la RAI italiana.

El nuevo canal cultural de TVE estará fundamentado en cinco grandes pilares, entre ellos el documental. Para ello, se trabajará en la ampliación del convenio de colaboración que tiene RTVE con el canal ARTE, sin descartar otras fórmulas asociativas.

El teatro de 'Estudio 1'

Asimismo, el canal apostará por las artes escénicas y el teatro, donde se recuperarán joyas de 'Estudio 1', junto a nuevas producciones que se pondrán en marcha; y por el cine español, mediante el 'stock' de cine participado de RTVE y ciclos temáticos.

La Corporación ha avanzado que otro de los pilares será la música clásica y la ópera, con un papel "muy importante" de la Orquesta y Coro RTVE y también los grandes teatros líricos de España. "El canal apostará por las nuevas tendencias, lo que permitirá visibilizar el trabajo que realiza Radio 3 a través de Radio 3 Extra", ha destacado.

La periodista y productora ejecutiva de Documentales de RTVE, Ana Peláez, ha sido nombrada directora del área de Artes y Conocimiento, con el objetivo principal de poner en marcha y dirigir el nuevo canal cultural de la Corporación pública.

Según ha informado este martes RTVE, la nueva dirección dependerá orgánicamente del director de Televisión Española (TVE), Sergio Calderón, y del área de producción de contenidos de Ana María Bordas. Por su parte, Ignacio Elguero se incorpora dentro de la Dirección de Artes y Conocimiento como director de Iniciativas Culturales.

Dos fases

El proyecto del Canal Cultura contempla dos fases. La primera consistirá en su emisión a través de la web de RTVE y en RTVE Play. En la segunda fase se pondría en marcha un canal lineal, aunque la Corporación todavía no ha especificado cómo.