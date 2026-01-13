3Cat estrena 'Departament Amades', la nueva comedia sobre el folklore y la mitología catalana

La serie 'Departament Amades', una comedia desacomplejada de seis capítulos sobre el bestiario catalán y las leyendas, llega a la plataforma 3Cat este miércoles. En la ficción, las criaturas de la mitología catalana existen, viven infiltradas entre el resto de personas y un grupo de funcionarios de la Generalitat se encarga en secreto de mantener la paz y el orden entre las criaturas y los humanos.

Júlia Cot y Jordi López crearon la serie con la comedia de terror estadounidense 'What We Do in the Shadows' como referente en la cabeza. "Evidentemente, no teníamos ni el presupuesto, ni el tiempo, ni la capacidad técnica", aclaran los guionistas. "Lo que queríamos es que nos hiciera gracia. Somos grandes consumidores de comedia. Queríamos que no fuera excesivamente blanca, que fuera divertida y que también que fuera para todos los públicos", apunta Cot. Por su parte, López asegura que no es algo "que rompa con todo lo que se ha hecho antes", pero sí que es una serie "diferente", que abre el camino para poder poner "ese punto de fantasía" en la comedia.

Oficinistas del folklore

'Departament Amades', en el fondo, "es una serie de oficinistas", sintetizan sus creadores. "El hecho de que ocurra en un departamento de la Generalitat, más que una cuestión de sátira, es el contraste que nos da la comedia. Parece que son unos funcionarios más bien aburridos, que se dedican a catalogar renacuajos, pero en realidad son un departamento parapolicial que lidia con el demonio y con otras criaturas", argumenta López.

La ficción cuenta con referentes del imaginario popular catalán y el 'Costumari Català' del etnólogo y folklorista Joan Amades. "Si nosotros no hacemos una serie sobre la mitología de Catalunya, ¿quién lo va a hacer? ¿Alguien de Estados Unidos?", cuestiona Cot. No obstante, a su vez, se trata de una serie que todo el mundo podrá entender. "Todas las mitologías son muy universales y todas tienen ecos en otras. Por lo tanto, si nos quiere comprar HBO, estamos abiertos a propuestas", bromean los creadores.

Apariciones estrella

La producción de 3Cat, en colaboración con El Terrat (The Mediapro Studio), está creada por Júlia Cot y Jordi López y dirigida por Edgar Lledó. Los protagonistas de la serie son Anna Moliner, Paula Jornet, Joan Negrié, Ivan Labanda y Mercè Arànega, a la vez que cuenta con las apariciones especiales de Berto Romero, Óscar Dalmau, Miguel Noguera, Alèxia Pascual (exconcursante de 'Eufòria') y Judit Martín.

Los creadores querían "mezclar actores consolidades con otros jóvenes que estuvieran empezando y cómicos", asegura López. La actriz Anna Moliner fue el "punto de partida" y después escribieron el guion de la serie "pensando en ella". "Yo hice la carrera de comunicación audiovisual con ella, cuando ella ya quería ser actriz", explica Cot. "De hecho, cuando estábamos estudiando en la universidad, la llamaron para 'Mar i cel', el año 2003. Cuando pensamos en esta ficción teníamos claro que queríamos que la protagonista fuera una mujer con visión cómica", comenta la guionista.

La ficción llega a 3Cat en un momento en el que la comedia en catalán está en auge. "Para nosotros, esto es nuestra carta de presentación, pero ojalá siga habiendo mucha más comedia", expresan los creadores de la serie. Cot y López concluyen que, en su caso, se trata de una cuestión puramente egoista: "Porque es un género que nos encanta como consumidores y porque queremos seguir trabajando en esto".