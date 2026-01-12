Fan Zone: otro experimento fallido

A mediados de 2023 y tras 24 años de emisión en abierto, Joan Laporta decidió cerrar el canal generalista Barça TV. Fue una decisión dolorosa, pero inteligente, porque reconvirtió aquel canal en Barça One, que hoy emite en plataformas y permite la presencia de abonados. La reflexión, creo, pudo parecerse a la siguiente: “¿Para qué gastarnos 14 millones de euros al año si tengo TV3, que babea por ofrecer contenidos del club y gratis?”. Lógico.

Tras las emisiones diarias del Onze y Un dia de partit en Esport3, TV3 ha entendido que faltaban contenidos en clave blaugrana que aparecieran en su cadena principal estrenando “Fan Zone”, la versión televisiva de un exitoso y meritorio canal de 'stream' privado como Jijantes, solo que a costa del erario público. Miau.

Históricamente, ha habido intentos de hacer humor y entretenimiento sobre el Barça y no siempre se han saldado con éxito. TV3 importó el “Força Barça” que nació en La2 Catalunya; aportó “Barçòvia”, un híbrido que sucumbió a las ocho semanas de emisión; y emitió el Crackòvia, una divertida versión deportiva del “Polònia”. El estreno del “Fan Zone”, sin embargo, se quedó en un programita de tele local, con un guion decepcionante.

La televisión nacional de Catalunya no puede (o no debería) que programas como “Crims” o “Fan Zone” compartan el mismo horario. Aparecer en TV3 en prime time es sinónimo de estar en la Champions de la comunicación y la casa no debería proponer estos experimentos. La excusa vendida para “conectar con nuevas audiencias y contenidos pensados para tener recorrido en redes sociales” es una chufla. Las nuevas audiencias pertenecen a las redes y adolecen de audímetros. A ver si se enteran.

Existen elementos decepcionantes, pero sobre todo no destaca ni un colaborador, ni uno, que te invite a volver a ver el programa. La propia vis cómica de Jordi Ríos se desvanece al no aportar siquiera tres preguntas originales al público.

Creo que si Gerard Romero emitiese el mismo show desde el mismo teatro a través de su canal privado, sería mucho más feliz, tendría menos presión, e incluso podría ganar más dinero.

Miren: en los pasillos del CPA de TV3 pueden verse fotos de gran tamaño que pertenecen a programas históricos de la casa. Sospecho que de aquí a diez años no estará el póster de “Fan Zone”. Otro experimento fallido.