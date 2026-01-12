El Editorial de Cristina Villanueva: El espejo de una generación

'Adolescencia' acaba de ganar cuatro Globos de Oro, después de haberse llevado ocho Emmys. La española 'Sirat' vuelve con las manos vacías… 'Adolescencia' no es solo una serie de éxito. Es un espejo incómodo. Un retrato de cómo muchos adolescentes viven hoy: hiperconectados… pero profundamente solos.

En la serie vemos cómo las redes, la manosfera y los discursos de odio entran en la habitación de un chico de trece años sin filtros, sin conversación. Y para generar un verdadero diálogo, en las escuelas británicas exhibirán la serie de forma gratuita. El mundo digital acelera, y acelera la locura del mundo.

Ante esto, muchos jóvenes hacen algo sorprendente: frenan, vuelven al vinilo, a las radios de pilas, a las cámaras analógicas… No es nostalgia, es necesidad. Lo analógico les da lo que las pantallas no pueden: tiempo, presencia, hacer cosas, tocarlas…

Esta generación, tan expuesta, está buscando algo muy sencillo: menos ruido y más vida real. En voz baja, nos dicen que ir más rápido no siempre es llegar más lejos.

Bienvenidos a 'El segon cafè'.