Opinión | 'El segon cafè' de La 2Cat
El Editorial de Cristina Villanueva: El espejo de una generación
'Adolescencia' acaba de ganar cuatro Globos de Oro, después de haberse llevado ocho Emmys. La española 'Sirat' vuelve con las manos vacías… 'Adolescencia' no es solo una serie de éxito. Es un espejo incómodo. Un retrato de cómo muchos adolescentes viven hoy: hiperconectados… pero profundamente solos.
En la serie vemos cómo las redes, la manosfera y los discursos de odio entran en la habitación de un chico de trece años sin filtros, sin conversación. Y para generar un verdadero diálogo, en las escuelas británicas exhibirán la serie de forma gratuita. El mundo digital acelera, y acelera la locura del mundo.
Ante esto, muchos jóvenes hacen algo sorprendente: frenan, vuelven al vinilo, a las radios de pilas, a las cámaras analógicas… No es nostalgia, es necesidad. Lo analógico les da lo que las pantallas no pueden: tiempo, presencia, hacer cosas, tocarlas…
Esta generación, tan expuesta, está buscando algo muy sencillo: menos ruido y más vida real. En voz baja, nos dicen que ir más rápido no siempre es llegar más lejos.
Bienvenidos a 'El segon cafè'.
Suscríbete para seguir leyendo
- Valentina': el dilema de una niña de 9 años que debe gestionar la enfermedad de su madre migrante que no entiende el idioma
- Nova estrena la versión americana de 'Velvet', protagonizada por Yon González
- Los fundadores de la Academia de Cine, entre ellos, Ana Belén, Imanol Arias o Pedro Almodóvar, Medalla de Oro 2026
- Eva Soriano: 'Le cogí manía al catalán porque en el colegio se reían de mí al hablarlo
- Fernando Gil: 'Antes de 'Machos alfa' pensé que quizá tenía que buscar otra manera de ganarme la vida
- Entradas para el concierto de Bruno Mars en Madrid: cuándo salen a la venta y precios
- El 'efecto Uclés': las becas y residencias literarias como 'armadura' económica y creativa
- ¿Quién es Marta Sanahuja, la 'influencer' que sustituye a Samantha Vallejo en Masterchef?