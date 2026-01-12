El documental 'Morts silenciades' indaga en las muertes sin aclarar de miles de jóvenes en la mili

La emisión en diciembre de 2024 del documental 'Et faran un home', en TV3, que denunciaba las vejaciones, abusos y violaciones que sufrieron varios jóvenes en la mili, provocó un fuerte impacto político y social. El Congreso de los Diputados registró una proposición no de ley para restaurar a las víctimas de abusos en la mili, que finalmente fue rechazada, mientras el buzón de los servicios informativos de 3Cat se llenó de cientos de mensajes de personas que se habían sentido interpeladas tras la emisión.

Entre ese centenar de testimonios se encontraban las cuatro familias que ahora protagonizan la segunda parte de la investigación, 'Morts silenciades', que se estrena este martes y profundiza en cómo perdieron la vida varios jóvenes catalanes que salieron de su casa para cumplir con la obligación de la mili. Sus familias acabaron recibiendo el cuerpo en un féretro precintado y un certificado de defunción que no aclaraba la causa de la muerte. Ya han pasado 40 años desde sus fallecimientos y nunca han sabido realmente lo que pasó. ¿Su familiar se suicidó? ¿Fue una muerte accidental? ¿O un asesinato encubierto?

Muertes con incógnitas

El documental reúne a cuatro hermanos en el Montseny que relatan por primera vez los miedos, la culpa y las dudas que se presentaron al conocer el fallecimiento de los jóvenes. "Durante años, esas familias no nombraban al fallecido ni se hablaba de él por el dolor que les producía", explica Joan Torrents, director del documental junto a Mireia Prats.

Una de esas historias es la de Narcís, destinado a Ceuta y fallecido en 1980. Los militares encontraron su cuerpo con un abrecartas clavado en el corazón. En la última carta que envió a su familia, cuatro días antes de morir, estaba feliz e ilusionado tras haber conseguido un permiso para volver a casa y les pedía que le enviaran fuet. "Algo pasó. Para mí está claro que a mi hermano lo asesinaron", declara el familiar en el documental.

Los cuatro familiares de los fallecidos en la mili en 'Et faran un home: Morts silenciades' / 3CAT

Otra de las historias es la de Jordi, que se suicidó con un fusil durante una guardia en Melilla, en 1993. "Me dijeron que no lo podía ver porque estaba destrozado y el ataúd estuvo cerrado en todo momento. Nos robaron la última despedida", expone su hermana.

Testimonios en primera persona

El documental también se complementa con las vivencias de personas que estuvieron en la mili. Esos testimonios pertenecen a personas "que -apunta Torrets- fueron conscientes de suicidios y otras situaciones comprometidas". Unos relatos que corroboran todo lo que explican las familias: "Vieron cómo los militares lo silenciaban y ocultaban, o manipulaban informes y certificados médicos. También hay testimonios que explican que les hacían recoger los cadáveres y limpiar la sangre".

"Eran unas casernas infernales que, a pesar de estar en democracia en España y entrando a la OTAN, se producían estas muertes que quedaron tapadas y, como dice el título, silenciadas", manifiesta, por su parte, Prats. Como explica el documental, el actual Ministerio de Defensa asegura ignorar las muertes de aquella época. "El Gobierno español, de hecho, ya ha dicho muchas veces que no quieren hablar de tiempos pretéritos e, incluso, hay una respuesta en el Congreso de los Diputados donde dicen que desconocen la violencia y los hechos relatados en la primera parte del documental", alega la directora.

Casi 2.000 víctimas

El documental también indaga en el hermetismo actual de los archivos militares españoles y del Ministerio de Defensa para poder aclarar lo ocurrido y ofrecer datos reales de las pérdidas durante la mili. "Es muy fuerte que un estado no pueda decir cuántas muertes hubo durante un servicio militar obligatorio", denuncia Montse Bailac, documentalista encargada de la pieza audiovisual.

El equipo, a partir de los archivos, intentó sumar todas las muertes para ofrecer un número aproximado de fallecidos durante la mili. Sin embargo, tras ocho meses de investigación, solamente se han atrevido a confirmar unas 1.900 víctimas. Los documentalistas se encontraron con unos registros que imposibilitaban conocer un número real, ya que estaban hechos de formas aleatorias y cada año cambiaban en la manera de especificar cómo había muerto cada recluta, si había sido un suicidio, un accidente o un asesinato encubierto.

Departamento hermético

"Las leyes dicen que al frente de los documentos militares tiene que haber profesionales archivistas, pero a la hora de la verdad el que decide es un miliar", explica Bailac. Algunas de las respuestas que se encontró al solicitar los datos fueron "eso lo tengo que consultar con el coronel" o "me tienes que decir para qué lo quieres". "Todo eso es ilegal. No hace falta justificar la investigación y no tiene que ser un coronel quien dé el visto bueno para acceder a una documentación", denuncia la documentalista.

"Es la primera vez que una persona tan experta en archivos se ha encontrado con puertas absolutamente cerradas", expone Prats, que ha trabajado con documentación delicada en otras grabaciones sin encontrarse esa opacidad. "Nuestra conclusión es que no se sabrá nunca la cifra exacta de muertos en la mili en época democrática en España", lamenta.