Telecinco. El juicio final.

Aquí dejo escrito y grabado en vídeo lo que pienso sobre el momento actual de Telecinco: su historia, su verdadero ADN, sus encontronazos y sus posibles soluciones y expectativas.

Para empezar, en cualquier empresa que venda cualquier producto la pregunta que se formula un ejecutivo es: ¿qué es lo que quiere la gente? Conocida la respuesta, se gestiona en forma de producto. En lo que nos toca: ¿qué es lo que quiere la gente que mira Telecinco? Risa, alegría y bienestar.

Los primeros años de Telecinco se fijaron siempre con contenidos optimistas: espectáculo, presentadores muy conocidos, mucho humor, un color y un pantone que traspasaban la pantalla, sin informativos a las 3 de la tarde y uno solo por la noche denominado “Entre hoy y mañana”. Telecinco era líder con la gorra puesta apostando por el optimismo: Vip Noche, A mediodía, alegría, El Telecupón, El juego de la oca, El informal o series como Siete vidas o Médico de familia. En definitiva: risa. Tú ponías Telecinco y nadie discutía.

No hace tanto tiempo Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban se jactaban citando a la competencia, Antena 3, como “la cadena triste”. Feo. Incluso hubo una amenaza de demanda. ¿Cómo ha cambiado el cuento y cómo ha girado el volante Atresmedia? Con las mismas apuestas: entretenimiento y alegría, apartando los dramas y las mierdas de su antena, que ahora prioriza Telecinco. ¿Consecuencia? Antena 3 es líder.

Para mí Mediaset debe abandonar los realities y las productoras que los mantienen y focalizar en Telecinco las líneas del optimismo a todas horas. Para ello, atesora elementos de sobra. Un gran baluarte de la casa, como Frank Blanco, fue líder durante años en Anda ya, de Los 40, con un programa despertador optimista y sin una licencia al drama. Y con él, profesionales como Joaquín Prat o Emma García. En este sentido, el fichaje de Juanra Bonet, marchándose de Antena 3 a Telecinco, puede ser el inicio de una interesante declaración de intenciones, dejando para Cuatro la apuesta por la información y la investigación, con Nacho Abad, que lo vende muy bien, o el propio Iker Jiménez.

“Sergi Mas, mire usted el fenómeno Montoya, entonces”. Perfecto. Preguntaré a Telecinco y a sus anunciantes si prefieren seguir viviendo durante años con contenidos que incluyen chonis y calorros.