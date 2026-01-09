Nova estrena la versión americana de 'Velvet', protagonizada por Yon González

'Velvet', una de las series icónicas de Atresmedia, renace con nuevos protagonistas. El canal Nova estrena este sábado 10 de enero, a las 16.00 horas, 'Velvet, el nuevo imperio', la adaptación americana de la serie, que se emitirá también los domingos. Producida por NBC Universal Telemundo, la trama se traslada desde Madrid a Nueva York, aunque tiene a un actor español como estrella principal: Yon González.

En esta versión, el peso principal de la trama recae en Alberto Márquez (Yon González), heredero del imperio Velvet, quien regresa a la Gran Manzana después de sus estudios en Europa para salvar el negocio familiar. El joven creció entre la opulencia de la moda y el arte, pero detrás de su fachada de privilegios se esconde un hombre marcado por la soledad y la rebeldía.

Raíces indígenas

En su regreso a casa se reencuentra con su gran amor, Ana Velázquez (Samantha Siqueiros), una joven y brillante diseñadora que sueña con redefinir la industria de la moda. Nacida en Oaxaca (México), donde creció entre bordados indígenas, lucha por mantener vivas sus raíces en el taller de Velvet, que encarna el lujo y la sofisticación y que parece distante a su origen.

Allí también había trabajado su madre, que muere trágicamente de forma inesperada. Bajo la tutela de su tío Emilio, Ana crece rodeada de sueños y desafíos, convirtiéndose en una brillante diseñadora cuyo talento se oculta tras el seudónimo Carmen Garza.

En el romance de Alberto y Ana se interpone Cristina Otegui (Carolina Miranda), una joven que creció envuelta en lujos, pero también en un silencio lleno de secretos familiares. Con una apariencia etérea y un comportamiento calculador, aprendió a manipular con encanto y sutileza desde pequeña, convirtiéndose en el centro de atención y consiguiendo todo lo que deseaba. Detrás de su sonrisa angelical se esconde una mujer déspota, capaz de hacer lo que sea necesario para mantener el control y obtener lo que anhela.

Terremoto en Turquía

La historia alcanza un punto crítico cuando un devastador terremoto en Turquía deja a Alberto desaparecido, y se presume muerto, sumiendo a Ana en una vida marcada por el dolor y el sacrificio mientras lleva en su vientre al hijo que ambos concibieron.

La serie original se estrenó en 2014 con enorme éxito en Antena 3 y durante cuatro temporadas fue líder de audiencia, finalizando su recorrido como la serie más vista de la temporada televisiva. Ambientada en el glamuroso mundo de una casa de moda española en los años 50 y 60, se convirtió en una de las series españolas más exportadas, llegando a emitirse en más de un centenar de países de todos los continentes.