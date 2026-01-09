El Editorial de Cristina Villanueva: Liberados, pero no libres

Hoy celebramos y aplaudimos porque cinco ciudadanos españoles regresan a casa. Forman parte de los presos políticos liberados en Venezuela. Y es legítimo alegrarse: toda excarcelación es una buena noticia, especialmente cuando pone fin a más de un año de detención injusta.

El Gobierno lo define como un acto de justicia. El poder venezolano, como un gesto para consolidar la convivencia. Todo eso forma parte del relato… Pero no debería ocultar lo esencial: mientras la represión sea una herramienta, no hay reconciliación real. Las liberaciones parciales no siempre son un cambio de rumbo, sino a veces un gesto calculado. Un movimiento táctico.

Así que hoy celebramos el regreso de los nuestros y, con prudencia y silencio, sabemos que continúan las negociaciones. La diplomacia hoy tiene nombre propio: José Luis Rodríguez Zapatero. Y que nadie en el mundo piense que es ingenuidad… Nadie confunde un gesto con democracia, ni liberación con libertad…

Aquí mostramos compromiso con la gente, también con el pueblo de Venezuela.

