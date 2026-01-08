Gracias, Michael.

El ‘Sense ficció’ que emitió TV3 este martes, dedicado a los últimos días de Michael Jackson, fue sencillamente excelente. No existe otro término. Y vaya por delante que esto lo escribe alguien que no fue un devoto seguidor de su carrera artística.

La producción ‘Michael Jackson: This Is It’ es un documental producido por Columbia Pictures, dirigido por Kenny Ortega, y superó los 105 minutos. Acertó TV3 al dejar hasta el último fotograma todos los títulos de crédito de quienes participaron en el mismo.

¿De qué iba? Tras una década alejado de los escenarios, aunque no de sus producciones musicales, el artista preparaba el nuevo modelo de un concierto, acompañado de músicos, técnicos y bailarines. Eso ocurrió entre abril, mayo y junio de 2009, mientras ensayaba volver al directo, a los escenarios y al contacto con sus seguidores.

En el ‘backstage’, un bailarín del equipo intuía el futuro: ‘Es que yo ya pienso a qué me dedicaré después de esto si de por sí ya es insuperable’. Jackson ordenaba a sus músicos: ‘Quiero el ritmo más marcado’, y añadía: ‘El ritmo debería tener más funky: lo digo con todo el afecto’. Mensaje de humildad de un artista de tal magnitud. Hoy en día, cualquier pelagatos le abronca a un batería. Cualquiera de los temas que ensayaba (Bad, Shake Your Body, Thriller, Black or White, Billie Jean…) implicaba un ejercicio de anti-zapping y suponían un himno a la música pop.

Hay conciertos en la vida que, una vez disfrutados, uno abandona el recinto con la sensación de haber vivido historia. Eso es lo que yo pensé cuando vi el show del artista de Indiana al actuar por única vez en el Estadi Olímpic de Montjuïc. Fue el 18 de septiembre de 1992; otro regalo de la estela de la Barcelona olímpica.

El día de su muerte, el 25 de junio de 2009, tan solo faltaba una semana para que Jackson y su troupe viajasen a Londres para empezar los ensayos generales de las 50 actuaciones cuyas localidades estaban agotadas.

¿Y de qué se murió? Jackson sufría un severo insomnio y dependía de medicación para descansar. Diecisiete años después, las causas apuntan a una sobredosis accidental de propofol, un potente sedante que le administró su médico. En la previa de la gira, vimos a Michael decir a sus fans: ‘Interpretaré las canciones que querréis escuchar. Será el último telón. ¡Nos vemos en julio!’. Pero no. No pudo ser.