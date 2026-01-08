Gerard Romero vive la pasión por el Barça en TV3

Desde hace un tiempo, 3Cat está apostando por figuras con mucho tirón en las redes para ponerles al frente de sus programas y conectar con el público más joven. Muchos de ellos, además, a pesar de ser catalanes solo hacían contenido en castellano. Es lo que ha hecho con Laura Escanes, que lleva tres temporadas al frente de 'La travessa' y de las campanadas; Dulceida, que dentro de poco se pondrá al frente de un programa de citas, y, ahora, Gerard Romero.

El periodista y 'streamer', fundador e impulsor de la Kings League y la Queens League, estrena este jueves 8 de enero (22.40 horas) en TV3 y en la plataforma de la televisión pública catalana 'Fanzone', un espacio semanal que explicará la actualidad azulgrana a través de un tema como hilo conductor.

Espanyol y Girona

El Barça será el gran eje, pero el programa también seguirá la actualidad de otros clubs como el Espanyol, el Girona, el Real Madrid y los grandes equipos de la Liga de Campeones, además de otros deportes como el básquet.

Cada jueves, frente al público del teatro del Foment Cultural i Artístic de Molins de Rei, Romero repasará lo que pasa dentro y fuera del campo. Habrá entrevistas con protagonistas del Barça (jugadores, jugadoras y mitos de la historia del club) y voces 'culés' de la cultura para entender la semana del fútbol azulgrana.

Cata Coll y Diana Gómez

La primeras invitadas serán la portera azulgrana Cata Coll y la actriz Diana Gómez (la protagonista de la serie de Netflix 'Valeria'), y el primer programa contará también con una conexión con Íñigo Martínez.

Romero moderará una tertulia y la audiencia podrá participar en el programa a través de preguntas del público, votaciones y propuestas en las redes sociales.

'Fanzone', que contará con la música de Mon DJ, tendrá como colaboradores a Víctor Navarro, periodista vinculat a Catràdio, y Jean‑Marie Dongou, exfutbolista formado en La Masia.