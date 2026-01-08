Estreno este jueves
Gerard Romero vive la pasión por el Barça en TV3
El periodista y 'streamer' estrena el programa 'Fanzone'
Desde hace un tiempo, 3Cat está apostando por figuras con mucho tirón en las redes para ponerles al frente de sus programas y conectar con el público más joven. Muchos de ellos, además, a pesar de ser catalanes solo hacían contenido en castellano. Es lo que ha hecho con Laura Escanes, que lleva tres temporadas al frente de 'La travessa' y de las campanadas; Dulceida, que dentro de poco se pondrá al frente de un programa de citas, y, ahora, Gerard Romero.
El periodista y 'streamer', fundador e impulsor de la Kings League y la Queens League, estrena este jueves 8 de enero (22.40 horas) en TV3 y en la plataforma de la televisión pública catalana 'Fanzone', un espacio semanal que explicará la actualidad azulgrana a través de un tema como hilo conductor.
Espanyol y Girona
El Barça será el gran eje, pero el programa también seguirá la actualidad de otros clubs como el Espanyol, el Girona, el Real Madrid y los grandes equipos de la Liga de Campeones, además de otros deportes como el básquet.
Cada jueves, frente al público del teatro del Foment Cultural i Artístic de Molins de Rei, Romero repasará lo que pasa dentro y fuera del campo. Habrá entrevistas con protagonistas del Barça (jugadores, jugadoras y mitos de la historia del club) y voces 'culés' de la cultura para entender la semana del fútbol azulgrana.
Cata Coll y Diana Gómez
La primeras invitadas serán la portera azulgrana Cata Coll y la actriz Diana Gómez (la protagonista de la serie de Netflix 'Valeria'), y el primer programa contará también con una conexión con Íñigo Martínez.
Romero moderará una tertulia y la audiencia podrá participar en el programa a través de preguntas del público, votaciones y propuestas en las redes sociales.
'Fanzone', que contará con la música de Mon DJ, tendrá como colaboradores a Víctor Navarro, periodista vinculat a Catràdio, y Jean‑Marie Dongou, exfutbolista formado en La Masia.
