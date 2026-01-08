El Editorial de Cristina Villanueva: Propósitos sin atajos

Cada año repetimos el mismo ritual: una lista de propósitos. Adelgazar, comer mejor, cuidarnos más. Y cada año, al cabo de pocas semanas, muchos de esos propósitos se desvanecen. Hoy lo sabemos: no hay milagros ni atajos…

Un gran estudio con más de nueve mil personas desmonta la idea de adelgazar rápido con medicamentos como el Ozempic… El peso perdido vuelve rápidamente cuando se abandona el tratamiento, en solo dos años, y también regresan el colesterol, la glucosa y los problemas de presión arterial.

Así que el problema no es que abandonemos los propósitos, sino que los planteamos como soluciones rápidas a problemas de fondo…

Los propósitos que duran no nacen de la prisa, sino de parar un momento y preguntarnos qué queremos de verdad. Reinventarnos, creérnoslo y quedarnos ahí.

Bienvenidos a 'El segon cafè'.