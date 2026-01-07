La BBC y Winston Churchill

Ignoro a partir de qué razonamiento ni porqué hay quienes pretenden elevar al altar de la televisión citando a la BBC como referencia universal de la comunicación: “Esto solo está alcance de la BBC; ni que fuéramos la BBC!”, citan a menudo quienes ni tan solo han visto un sólo programa de aquella corporación y todo lo resumen en un argumento que es sinónimo de darse el pego. Eso sí: cuando colocan alguna expresión semejante en mitad de una frase resulta de un bien queda de narices.

Les invito a que cuando escuchen algún razonamiento similar interrumpan a su interlocutor y les pregunten por tres programas o tres presentadores estrella de aquella casa que avalen la teoría. Verán qué risa. Y sí: la BBC es casi perfecta, pero también se equivoca.

Todo esto me da pie para explicarles una de las múltiples historias protagonizadas por Winston Churchill, el político y militar que llegó a ser primer ministro del Reino Unido durante dos etapas. Churchill siempre atesoró un talento y un instinto para los medios de comunicación que utilizó a su conveniencia, especialmente desde el servicio BBC Radio cuya influencia aprovechó en beneficio del gobierno que gestionaba.

Sin embargo, sus mejores aliados no parecían los más adecuados, y en este caso no me refiero a los países. Aunque numerosos historiadores siempre han negado su adicción al alcohol, nuestro protagonista reconocía con naturalidad que jamás fumaba cigarrillos, cosa que fue cierta a pesar de llamarse Winston, pero que se fundía cada día cerca de 10 puros y que su mejor acompañante mientras desayunaba cada mañana era el de una copa de whisky. Durante el resto del día llegaba a ingerir sin tembleque alguno media docena de copas de vino... Con estos ‘aliados’, Churchill no necesitaba más enemigos.

En una ocasión, le preguntaron sobre la hoy extinta y desaparecida Unión Soviética, y la respuesta de Churchill me pareció una de sus frases más brillantes cuando dijo: "La URSS es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma". Aunque siempre me ha parecido imposible mejorar dicha definición, recomiendo que la vuelvan a leer.

Si no les parece sublime esa definición les regalo otra, también de Churchill: “La lección más grande en la vida consiste en saber que incluso los tontos tienen razón a veces”.