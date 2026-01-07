Warner Bros. rechaza la nueva oferta de compra de Paramount y sigue prefiriendo a Netflix

El culebrón audiovisual más trascendental de la década sigue sin resolverse, pero avanza. El gigante Warner Bros. Discovery (WBD) ha rechazado este miércoles la última oferta de compra de Paramount y sigue apostando por vender parte de su negocio a Netflix, con quién firmó en diciembre un acuerdo valorado en 83.000 millones de dólares.

La junta directiva de Warner Bros. ha solicitado a sus accionistas que se opongan a la propuesta de adquisición de Paramount, impulsada por su director ejecutivo, David Ellison, con la ayuda de su padre, el magnate tecnológico y cuarto hombre más rico del mundo Larry Ellison. La cúpula de la multinacional asegura que ni la implicación del dueño de Oracle y amigo del presidente estadounidense Donald Trump es suficiente para compensar la financiación de la operación.

A finales de 2025, Warner Bros. selló un acuerdo de venta con Netflix que sorprendió al mundo del entretenimiento. De darse, la operación consolidaría aún más el poder del gigante del streaming, que ya domina su mercado, y alteraría el panorama de los medios de comunicación, de la televisión y del cine en Estados Unidos.

El anuncio indignó particularmente a los Ellison, que llevaban dos años tratando de convencer infructuosamente a WBD para una venta completa de su negocio. Desde entonces, Paramount ha lanzado una opa hostil con la que trata de sortear la decisión de la junta directiva y apelar directamente a los accionistas, una estrategia agresiva y arriesgada que históricamente ha funcionado en muy limitadas ocasiones.

El argumento para tratar de convencerles es que Paramount puede gestionar la compra, que cuenta con la simpatía de los reguladores trumpistas para aprobar su plan y que, de darse, revalorizará la empresa resultante y, con ella, las inversiones de los accionistas. Larry Ellison ha garantizado personalmente 40.000 millones de dólares en capital, algo que la dirección de WBD ve insuficiente.