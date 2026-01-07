'El segon cafè' de La 2Cat
El Editorial de Cristina Villanueva: Año nuevo, los mismos miedos
Empieza un año nuevo. Y también esa sensación tan humana de que todo puede ir mejor solo porque el calendario ha cambiado. Ya lo dice el refranero: año nuevo, vida nueva. Sabiduría popular. Necesitamos creer que podemos borrar el miedo… Pero la incertidumbre controla a los venezolanos y el miedo regresa a Europa con las burlas de Trump, esta noche contra Macron, y con sus ansias imperialistas de hace un siglo señalando a Groenlandia…
La poca esperanza que nos queda del año nuevo, ¿la tendríamos si la captura de Maduro y las amenazas a Groenlandia fueran en marzo… o en octubre?
Trump mueve las piezas. Hoy Venezuela. Mañana Groenlandia. Todo con esa frivolidad intolerable de quien juega con el mundo como si fuera un tablero. Y no garantiza elecciones ni democracia, quiere petróleo. Solo garantiza la fuerza y las amenazas.
Y aquí es donde el refrán tambalea… Porque año nuevo no siempre quiere decir vida nueva. A veces solo quiere decir el mismo poder… con otro discurso.
Quizá la única pregunta honesta sea esta: ¿queremos esperanza… o queremos garantías? Yo necesito ambas…
Bienvenidos a 'El segon cafè'.
Feliz año y buenos días.
