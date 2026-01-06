Está pasando, ¿pero lo estás viendo?

Ayer lunes, a las 13.23, hora nuestra, se estaba produciendo algo tan importante como la noticia del día, de la semana o del mes: en Nueva York, un helicóptero estaba trasladando a Nicolás Maduro para asumir su primera comparecencia ante un tribunal. Sin duda, era LA IMAGEN, en mayúsculas. ¿Y cómo se mostró por aquí? Pues hice un rápido ejercicio de zapping para comprobar lo siguiente:

En La 1 de TVE, Los Mañaneros de Javier Ruiz mostraban a Maduro descendiendo de un helicóptero. “Miren, ¡estamos viendo imágenes históricas!”, comentaba, motivadísimo, el comunicador valenciano. El grupo Atresmedia repartía sus cartas así: mientras en Antena 3 Karlos Arguiñano preparaba unas patatas revolconas, en Al rojo vivo, de La Sexta, emitían en directo imágenes del dictador.

En Telecinco vi, como cada día, a dos personas discutiendo en Vamos a ver, mientras que Cuatro sí emitía un especial en directo, dirigido por Nacho Abad, con imágenes del preso venezolano. Para acabar, a esa hora, en TV3 veíamos un episodio de Mister Bean y el 3CatInfo ofrecía su rueda informativa, que en ese momento coincidía con el resumen del partido Mallorca-Girona. Y ni que decir tiene que BBC World y CNN News Central emitían en directo la noticia. Y a partir de aquí, como solía decir el gran Quique Guasch en Estudio Estadio tras una jugada polémica, “juzguen ustedes mismos”.

Gracias, Joan Armengol

Hoy cierro con un cariñoso y sentido recuerdo al comunicador Joan Armengol (Igualada, 1934), que nos ha dejado en Barcelona a los 91 años de edad. Tan solo periodistas exclusivos y distinguidos como él supieron ejercer el oficio con un admirable respeto a sus entrevistados y un reconocimiento público generalizado.

Tras el pasado verano me envió a El Periódico una deliciosa carta, escrita con una máquina de escribir, en la que me felicitaba por mi trabajo en esta sección dedicada a explicar cosas de la comunicación en general. Entenderéis que, ante tal escrito, yo me sentí muy pequeño, a la vez que eternamente agradecido.

Ojalá que su legado, repartido en cientos de entrevistas realizadas preferentemente en Televisión Española y en Ràdio Barcelona, sea la mejor excusa para difundir ese gran archivo que posee Sant Cugat, con un programa de quien en los años 60 y 70 fue el número uno absolutamente indiscutible. Queda registrado su talento, admirado su trabajo y aplaudido su oficio. Gracias, Joan.