Ante la duda, siempre Serrat

Los resultados de audiencia de la última noche del año pueden ser el anticipo para el 2026. Hace tan solo un año era impensable imaginar el fulgurante ascenso de penetración y de audiencia conseguido por La 1 (y también La 2) que están gozando a casi todos los niveles, con claras apuestas por la información y el entretenimiento, y con una política sin contemplaciones: se le ofrece la puerta al programa que no evoluciona. En tv3 la radiografía es casi la misma pero se aplica más paciencia para despachar a un programa.

En Atresmedia, el modelito de la Pedroche ya no da para más. Estoy convencido que en el próximo Consejo de administración de Atresmedia alguna mente pensante sugerirá, amablemente, darle una vuelta al fin de año. La propia presentadora aprovechó, el pasado viernes, una ventana en el “Zapeando”, de la Sexta, para defenderse atacando sobre las críticas al vestido reciclado que perpetró en nochevieja: “La gente que me critica no entiende el vestido, ni el concepto, ni absolutamente nada, pero comprobaréis cómo poco a poco esta moda irá a más”. Muy bien. Es decir, que no fue líder porque la audiencia no entendió el look. A eso se le llama ‘no saber perder’.

A partir de aquí cito al gran Joan Manuel Serrat, que compuso y cantó “Bienaventurados”, un tema de 1987, que dice: “Bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante sólo cabe ir mejorando”. Una estrofa que le viene que ni pintada a Mediaset, que no tuvo su mejor nochevieja y que en 2025 ha firmado las peores audiencias de su historia.

Por ello su futuro sólo debe observarse desde el positivismo, siempre y cuando no insistan en constantes errores. Me temo que lo están haciendo porque le siguen dando pábulo a los realities. La propia cadena está facilitando algunas caras que compondrán la cuarta edición de Gran Hermano Dúo, entre las que destacan Anita Williams y Belén Salazar. ¿Perdón?

Será casualidad, pero siempre que sintonizo Telecinco veo a dos personas discutiendo. Para muestra, la foto encabeza este billete: “Tensión entre Aurelio Manzano y Ana María Aldón por las presuntas declaraciones de Aldón sobre los Ortega Cano”. Es decir, una discusión que se basa en algo que presuntamente ha dicho uno de ambos sobre un tercero. Surrealismo daliniano. Mediaset, vayan al rincón de pensar.