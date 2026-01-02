Así ha sido el apagón de la MTV: adiós definitivo

El videoclip de "Video killed the radio star", de The Buggles, fue el elegido para iniciar la aventura televisiva de MTV en 1981. Y esta misma canción ha sido la encargada de cerrar la emisión de uno de los canales de MTV Music, que se ha despedido definitivamente de la televisión en abierto en España y buena parte de Europa.

MTV revolucionó la televisión en su momento, siendo los pioneros en retransmitir vídeos musicales las 24 horas y descubriendo música y artistas como Michael Jackson, Madonna o Duran Duran a todos los públicos. También empujando a los artistas a mejorar la imagen y sus videoclips.

Este cierre afecta a varias filiales de MTV en Europa, como MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live. Desde la entrada a 2026, MTV solo emite vídeos musicales en Estados Unidos, Japón, Israel, Taiwán e India, mientras que en el Reino Unido MTV HD solo emitirá realities.

La decisión de cerrar los canales responde a una reestructuración de Paramount para reducir costes en un momento en el que la televisión ha perdido mucha audiencia, más aún la musical con el streaming digital de música y plataformas como Youtube y Spotify. Todavía no se sabe qué ocupará el hueco que ha dejado este movimiento en la TDT. Dicha frecuencia ha sido adquirida por Squirrel Media, que "ofrecerá una programación centrada en contenidos de ficción" que se distribuirá en las principales plataformas de televisión

Paramount+, la gran apuesta

Tras la fusión de Paramount con Skydance Media a principios de 2024, la apuesta pasa por invertir más en su propia plataforma de streaming: Paramount+. En las plataformas de pago, el canal principal de MTV se mantendrá, pero con una programación casi íntegramente centrada en los 'realities' y el entretenimiento.

También se mantendrán los MTV Video Music Awards (VMA), los premios que la cadena creó en 1983 como alternativa a los Grammy para premiar a los mejores videos musicales del año.

Los más fieles y nostálgicos de la cadena no se quisieron perder el adiós de la cadena en la TDT. Una despedida a la altura, con canciones icónicas como las que cerraron el canal MTV 00s: 'Please don't leave me', de Pink, 'Thank You' de Dido y 'Bye Bye Bye' de NSYNC.