3Cat repasa los 40 años de historia de la discográfica Picap con un documental

TV3 estrena este sábado a las 22h el documental 'Picap, 40 anys creant espai musical català', una producción dirigida por Pau Guixà y Àlex Gómez-Font que repasa la trayectoria de uno de los sellos discográficos más influyentes de la música catalana. La producción, que después se podrá ver en la plataforma 3Cat, repasa las últimas cuatro décadas de la música en catalán, desde los inicios del rock catalán hasta las nuevas escenas urbanas.

A lo largo de sus 55 minutos, el documental combina el relato histórico con testimonios de artistas de distintas generaciones, desde figuras clave como Raimon y Quim Mandado hasta voces emergentes de la escena urbana.

La producción repasa los primeros pasos del sello, desde su fundación por Joan-Carles Doval, con Hèctor Vila, Rockson y el humorista Eugenio, pero también otras incorporaciones com Gato Pérez o la Companyia Elèctrica Dharma. En los 90, la discográfica jugó un papel importante en el rock catalán, con la edición de los discos de Sau y Sangtraït, y la incorporación de figuras históricas de la canción como Maria del Mar Bonet y Lluís Llach.

El documental también aborda los cambios y crisis del sector discográfico, especialmente el paso del formato físico a las plataformas digitales, así como la creación del sello Delirics, centrado en la música urbana, que ya ha editado los trabajos de artistas como P.A.W.N Gang, Sexenni, Flashy Ice Cream y Scorpio.