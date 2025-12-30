RTVE retransmitirá el tradicional Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena

RTVE retransmitirá este jueves día 1 el tradicional Concierto de Año Nuevo, en el que Yannick Nézet-Séguin tomará la batuta para dirigir a la Filarmónica de Viena. El concierto cumple su 86 edición y, en esta ocasión, se incluirán cinco estrenos de piezas nunca representadas en este recital, entre ellas obras de dos compositoras.

El Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena se celebra cada año desde 1941, el día 1 de enero por la mañana, en la Sala Grande o Sala Dorada (GroBe Saal o Goldener Saal) de la Sociedad Musical, la Musikverein de Viena, adornada con las flores frescas de los jardines de la ciudad. Según la tradición, la música es principalmente de la familia Strauss: Johann Strauss padre, sus hijos Johann, Josef y Eduard, y el hijo de éste, Johann Strauss III.

Desde 1959 es una producción de la televisión austriaca ORF, en coproducción con la Unión Europea de Radio-Televisión (UER-EBU-Eurovisión), que la retransmite a más de 150 países de todo el mundo, con una audiencia de más 50 millones de espectadores a través de la televisión y el streaming.

El próximo concierto comenzará con la obertura de la opereta 'Indigo y los 40 ladrones', para después escuchar, por primera vez en este evento, el vals 'Cuentos del Danubio' de Carl Michael Ziehrer, la polka 'Brausteufelchen' de Eduard Strauss y el 'Malapou-Galoppe' de Joseph Lanner.

En cuanto a las dos obras de compositoras, en la segunda parte del concierto se interpretará la polka 'Canciones de Sirenas' de Josephine Weinlich (1848-1887), quien fundó en Viena la primera orquesta femenina de Europa, y el vals 'Arco iris' de la afroamericana estadounidense Florence Price (1887-1953). El director de la Filarmónica de Viena, Daniel Froschauer, informa que se ha seleccionado un programa "variado y animado".

En el Musikverein también se podrán escuchar piezas de Strauss como la 'Polka de los diplomáticos', 'Rosas del Sur' y la 'Marcha egipcia', que ya se habían interpretado en ediciones anteriores del concierto.

Tras el programa principal, el concierto siempre termina con varios bises. Entonces los músicos desean colectivamente un feliz Año Nuevo (Prosit Neujahr) y tocan el vals de 'El Danubio Azul' de Johann Strauss hijo, terminando con la 'Marcha Radetzky' de Johann Strauss padre.

En los últimos años han sido invitados a dirigir este concierto maestros como Georges Prêtre, Franz Welser-Möst, Zubin Mehta, Mariss Jansons, Gustavo Dudamel, Christian Thielemann, Andris Nelsons, Riccardo Muti y Daniel Barenboim.