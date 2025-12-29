TV3 lidera en Catalunya con su mejor cuota en cinco años y la plataforma 3Cat supera los 240 millones de reproducciones

TV3 ha registrado este año una cuota media de pantalla del 14,2%, medio punto más que en 2024 y la mejor cifra de los últimos cinco años. Con estos datos, la cadena pública encadena su 16º año consecutivo como líder, con una ventaja de cinco puntos sobre la segunda opción, TVE, según Kantar Media. El liderazgo se mantiene tanto en 'prime time' (15,4%) como en 'day time' (14,8%), con mejoras cercanas al medio punto en ambas franjas. Además, TV3 es la cadena generalista mejor valorada por la audiencia, con una nota media de 8,3, según el panel de GfK.

En cuanto a cuota de grupo, 3Cat alcanza el 17,9%, seis décimas más que el año pasado y su mejor resultado desde 2019. El canal informativo 3CatInfo (antes el 3/24) obtiene un 1,6% de cuota, el dato más alto desde 2020, un año marcado por una elevada demanda informativa por la pandemia del coronavirus.

Máximos para la radio y la plataforma

Catalunya Ràdio ha cerrado 2025 con la mayor audiencia diaria de su historia: 680.000 oyentes cada día, según el Estudio General de Medios (EGM), un 7% más que el récord anterior de 2017. 'El matí de Catalunya Ràdio', con Ricard Ustrell, alcanza los 458.000 oyentes diarios, un 11% más que en 2024, mientras que 'El suplement', con Roger Escapa, logra 489.000 oyentes los fines de semana y lidera los sábados en la última ola del EGM. Los dos espacios son también los más escuchados en digital, con cerca de 170.000 dispositivos únicos mensuales.

Por su parte, la plataforma 3Cat se consolida como la tercera más elegida por los catalanes y registra cerca de 240 millones de reproducciones en 2025, superando los datos del año anterior. El mes de marzo marcó un récord con 23,5 millones de reproducciones, y la plataforma ya cuenta con casi 1,6 millones de usuarios registrados. En redes sociales, el grupo alcanza más de 2.620 millones de visualizaciones de vídeo, un 25% más que en 2024.

Información y deportes

Los informativos siguen siendo uno de los grandes pilares de 3Cat. Las tres ediciones de los 'Telenotícies' mantienen el liderazgo con un 25% de cuota, mientras que 'Matins' alcanza un 17,5%, su mejor dato desde 2020, y 76.000 dispositivos únicos conectados al mes. Programas de periodismo en profundidad como '30 minuts' y 'Sense ficció' lideran sus franjas y suman alrededor de dos millones de reproducciones digitales cada uno.

En deportes, 3Cat refuerza su apuesta más allá del fútbol, con especial atención al baloncesto y al motor. Más de un millón de espectadores han seguido el baloncesto los domingos por la mañana, y las carreras de MotoGP y Fórmula 1 en Montmeló mejoran los registros de 2024, con un 23,2% de cuota y 460.000 espectadores de audiencia acumulada, y un 19,9% y 604.000 espectadores, respectivamente.

En fútbol, la final de la Copa del Rey Barça–Madrid fue el programa más visto del año, con un 35,6% de cuota y cerca de 1,4 millones de espectadores, mientras que la final de la Champions femenina superó el 40% de cuota y más de un millón de audiencia acumulada.

Ficción y entretenimiento

En entretenimiento, destaca el estreno de la tercera temporada de 'La travessa', presentado por Laura Escanes, que ya ha superado el 1,3 millones de reproducciones y cuenta con un 51% del público menor de 45 años. Asimismo, 'Joc de cartes' ha sumado 6,6 millones de reproducciones -el mejor dato histórico anual- y 'Col·lapse' ha subido casi dos puntos de cuota respecto al 2024 y ha liderado el 'prime time' de los sábados.

En ficción, 'Com si fos ahir' se mantiene como la serie diaria más vista y crece un 3% respecto a 2024. Por su parte, 'La casa nostra' se ha convertido en el mejor día de estreno del año, con 76.000 reproducciones, y 'Vinagre' ha sido la segunda ficción más exitosa, que ya acumula 1,4 millones de reproducciones en 3Cat. El universo 'Bola de Drac' suma más de 15 millones de reproducciones en la plataforma 3Cat 2025 y el regreso de 'Dr. Slump' ha superado las 480.000 reproducciones en menos de un mes desde su estreno.

El programa 'Crims', de Carles Porta, es uno de los productos líderes de 3Cat. En audio ha obtenido tres millones de reproducciones en el entorno propio y más de 11 millones en plataformas externas. Además, en TV3 el programa ha sido líder indiscutible con más de 2,2 millones de espectadores de audiencia acumulada y 8,1 millones de reproducciones en el entorno digital.

El entorno Super3 alcanza su mejor registro histórico, con más de 37,5 millones de reproducciones y un crecimiento cercano al 15%. 'Titó' lidera el ránking infantil, con casi cuatro millones de reproducciones, junto a 'La patrulla peluda'.