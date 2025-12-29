RTVE Play y Neox se adelantan a la Nochevieja con las preuvas

A Neox le sale competencia este año comiéndose las preuvas el 30 de diciembre, un día antes de Nochevieja: TVE. La cadena pública ha preparado unas precampanadas para su plataforma RTVE Play este martes desde la Puerta del Sol, con Inés Hernand, Aitor Albizua y Miguel Maldonado, que también se verán en La 2.

Antes, hay un especial de 'Open Play' cargado de humor, actuaciones y 'sketches'. Presentado por Ángela Fernández, Lara Palma y Taka, cuenta con Miguel Maldonado, Héctor de Miguel (Quequé) e Ignatius.

Inés Hernand / RTVE

Mientras, como marca la tradición desde 2011, Atresmedia brinda por el nuevo año con 24 horas de antelación en '¡Feliz año Neox!', con las preúvas en directo desde la Puerta del Sol a partir de las 23.45 horas, de la mano de Lola Lolita, Dani Mateo y Pilar Vidal.

Los 20 años de Neox

El presentador de 'Zapeando' está también al frente del especial que celebra este martes 30 de diciembre las dos décadas de vida de Neox (20.00 horas).

El programa, grabado desde el madrileño Teatro Eslava y con público en directo, comenzará con un monólogo cargado de guiños a estos 20 años. Desde aquel 2005 en el que nació Leonor, vimos el primer vídeo en YouTube y Nadal ganó su primer Roland Garros… hasta los tiempos del WhatsApp, las redes sociales y la IA.

Anna Simon revivirá su participación en ‘Otra movida’, y será la encargada de traer de vuelta los ‘Neox Fan Awards’, que repasarán los vídeos más virales de los últimos 20 años y momentos icónicos de la televisión. Junto a Dani Mateo, entregará galardones a los protagonistas de algunos de los vídeos más virales de estos 20 años como el mítico "La que has liado Pollito".

Miguel Lago, Anna Simon, Dani Mateo, Yurena y Berta Collado / Atresmedia

Berta Collado recordará el programa ‘Next’ junto a uno de sus participantes, que rechazó a cinco pretendientes con 18 años. Años después, confesará si finalmente ha conseguido encontrar el amor.

La nostalgia continuará de la mano de Miguel Lago, que rememorará el 'docureality' 'Curso del 73', donde 20 alumnos experimentaban cómo sería ser estudiante en el instituto San Severo en los años 70, donde él interpretaba al profesor más temido.

Yurena y Andy

La gala contará con la presencia de los dobladores de ‘Los Simpson’. La música llegará de la mano de dos invitados estrella: Yurena, que interpretará en directo la versión dance de su gran éxito, 'No cambié', y Andy, recién 'independizado' de Lucas, que cantará su primer sencillo en solitario, 'Marioneta'.