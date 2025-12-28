Quim Masferrer coge el testigo de Buenafuente en el resumen del año de TV3

Durante las últimas temporadas, TV3 había confiado en Andreu Buenafuente para hacer a finales de diciembre, con una buena dosis de ironía, un resumen del año que se acaba. Pero en este 2025, el 'showman' había fichado por TVE para hacer 'Futuro imperfecto' y las campanadas, a lo que se ha sumado ahora su reciente baja médica, así que la cadena catalana ya tiene a su sustituto, también cómico: Quim Masferrer.

'El foraster' repasará este lunes 29 de diciembre en TV3 (22.00 horas) los temas que ha dado de sí el 2025 con humor, una mirada crítica y mucha complicidad con el público. Y lo hará llevando el monólogo a su terrero, el teatro, con su comedia cercana, su capacidad para escuchar al espectador y la mirada tan humana de la que hace siempre gala en el programa que le ha hecho famoso, en el que recorre los pueblos más pequeños de Catalunya entablando conversación con sus habitantes.

'El foraster', de hecho, volverá a la programación habitual de TV3 muy pronto con su décima temporada. Será el próximo lunes 12 de enero.

La nota del 2025

Con el hilo conductor de la pregunta 'Quina nota li poses al 2025?' como telón de fondo, el monólogo de Masferrer de este lunes 29 de diciembre abordará las noticias del año. Será un resumen que se vivirá como una gala colectiva, con 800 personas de público que serán testimonios y jueces a la vez. El reto: poner la nota final al 2025.