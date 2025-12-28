Jordi Évole defiende a Eduardo Casanova por el documental sobre el VIH: “Ha cobrado cero euros”

El actor y director Eduardo Casanova anunció el pasado 18 de diciembre en sus redes sociales que tiene VIH y que en 2026 estrenará un documental en el que relatará cómo ha vivido él la enfermedad. Un largometraje que estará producido por Atresmedia y Producciones El Barrio, la productora del periodista Jordi Évole.

"Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años. Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH. Lo hago cuando yo quiero. Cuando yo puedo", compartió el actor y director en su perfil de Instagram. "Lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente. Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme", añadió.

"Pero sobre todo lo hago con dignidad. La dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario. (Cerca del 80% de las personas con VIH no han compartido con casi nadie que tienen la infección, por un estigma que nos condena al rechazo sistemático y más injusto del mundo)", escribió Casanova.

Poco después, las redes sociales se llenaron de mensajes en los que acusaban a Casanova de "rentabilizar" la enfermedad a través del documental, dirigido por Màrius Sànchez y Lluís Galter.

Ahora, Évole se ha pronunciado a través de su perfil de X para aclarar la situación. "No sé muy bien el sentido que le quieren dar al verbo 'rentabiliza' en este titular", escribe el periodista junto a una captura de prensa titulada "El documental producido por Jordi Évole con el que Eduardo Casanova rentabiliza su VIH". "Por aclarar, Eduardo Casanova ha cobrado cero euros por participar en el documental que produce Producciones del Barrio", manifiesta el presentador de 'Lo de Évole' en La Sexta.

Últimos trabajos

Como el intérprete explicó en su publicación de Instagram, la nueva producción será de una película documental y no un programa de televisión, y se estrenará en cines "pronto", el año que viene. "Pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz", concluyó.

Casanova estrenó a principios de diciembre la miniserie 'Silencio' en Movistar Plus+, una tragicomedia de fantasía que habla de la realidad que viven las personas que padecen VIH. En la ficción, unas hermanas vampiras sobreviven a la escasez de sangre humana limpia debido a la Peste Negra. Siglos después, una de sus descendientes se enfrenta al mismo conflicto en la pandemia del SIDA en España, y descubre que la condena social sigue siendo la misma.