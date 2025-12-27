Un reportero de TV3 sufre una conexión en directo accidentada en el 'Telenotícies' por el temporal

El reportero de TV3 Abraham Orriols ha sufrido una conexión en directo accidentada durante el 'Telenotícies Migdia' por el fuerte temporal que ha afectado a gran parte de Catalunya este sábado.

El periodista ha conectado desde Blanes con el telediario para dar toda la información sobre la situación de la borrasca en la ciudad. En un primer momento, el reportero ha aparecido con un paraguas que le cubría de la lluvia durante su intervención en la cadena. Sin embargo, el viento ha empezado a coger más fuerza y, tras una ráfaga, el paraguas ha quedado totalmente doblado.

Tras intentar salvar la situación, Orriols ha tenido que retirarse finalmente el paraguas y esconderlo durante el directo, quedando bajo la lluvia, para seguir explicando los efectos de la borrasca de este fin de semana. Finalmente, el periodista ha decidido ponerse la capucha de su chaqueta para cubrirse, sin interrumpir en ningún momento su discurso informativo.

El servicio Meteocat pronostica que a partir de la próxima madrugada mejorarán las condiciones meteorológicas, que han dejado más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas, importantes nevadas en zonas del noreste catalán y oleadas de seis metros en el litoral y de hasta diez metros en alta mar, además de fuertes rachas de viento.