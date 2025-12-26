Leire Martínez, Itziar Miranda, Santi Cazorla, Aitor Albizua y Nadia de Santiago, víctimas de la 'Gala Inocente, inocente'

Este domingo 28 de diciembre es el Día de los Inocentes y La 1 de TVE lo celebra emitiendo en el 'prime time' una de sus citas navideñas más tradicionales: la 'Gala Inocente, inocente' (22.00 horas). El programa, como es habitual, tiene un fin solidario, ya que recauda fondos para niños enfermos de cáncer.

Como cada año, un puñado de famosos son víctimas de bromas de la gala, que en esta ocasión presentan Paula Vázquez, Juanma López Iturriaga, Jacob Petrus y Carolina Casado, y que en 2025 celebra su 30ª edición.

Manu Baqueiro e Itziar Miranda, en la 'Gala Inocente, inocente' / RTVE

Los 'vips' inocentes de este año son el futbolista Santi Cazorla, que estará a punto de destruir un valiosísimo vestigio de la historia asturiana; la actriz Itziar Miranda conocerá a una pariente con una propuesta inesperada, gracias a su compañero Manu Baqueiro; el periodista y presentador Aitor Albizua vivirá una peripecia de otro mundo; la cantante Leire Martínez subirá la nota viviendo una broma dentro de otra, y a la actriz Nadia de Santiago casi se le caerán los anillos en una aventura toledana.

Pastora Soler y Andy

A lo largo de la gala se sucederán las entrevistas a personalidades y a personas anónimas con grandes historias y habrá actuaciones musicales de artistas como Pastora Soler, Los Secretos, La La Love You, Beret y Andy. También contarán con la participación de la escuela de danza y comedia musical Fredes Insa, cuyas pequeñas integrantes llevan años bailando para recaudar fondos para el cáncer infantil.

También se recordarán las tres mejores bromas de los 30 años de historia del programa, seleccionadas por la audiencia de RTVE Play en estas semanas previas, y se elegirá la mejor. Además, se analizará cómo ha contribuido la gala, a través de sus recaudaciones solidarias, a mejorar la vida de miles de niños.