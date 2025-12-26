Este sábado
'Días de cine' elige las mejores películas de 2025
El programa de La 2 de TVE también selecciona los mejores actores españoles e internacionales del año
Mariano Cohn y Gastón Duprat: "Es patético que los artistas aprovechen los premios para defender causas nobles de las que no saben un carajo"
En su última emisión de 2025, el programa de TVE 'Días de cine' dará a conocer este sábado 27 de diciembre en La 2 (19.05 horas) las mejores películas nacionales e internacionales, así como las mejores actrices y actores, tanto españoles como extranjeros.
El equipo del programa ha seleccionado las 10 mejores películas internacionales, las 5 mejores películas españolas, el top 5 de mejores actrices y actores internacionales y el top 3 de mejores actores y actrices españoles.
Las votaciones de la redacción del programa son el origen de los Premios Días de Cine. El próximo 21 de enero celebrarán la edición número 13 en el auditorio 400 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
'Homo Argentum'
Además, en el repaso a la cartelera, el año se despide en las salas con películas como ‘Father Mother Sister Brother’, la última de Jim Jarmusch, ganadora en el pasado Festival de Venecia.
Por otro lado, los cineastas argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat proponen en ‘Homo Argentum’ el retrato del hombre argentino a través de 16 historias llenas de humor negro, ironía e incluso ternura, con la complicidad de Guillermo Francella ('El encargado'), que hace 16 personajes distintos. También ‘Ariel’, la nueva película de Lois Patiño.
Y sobre próximos estrenos, el programa adelantará los de ‘La asistenta’, protagonizada por Sydney Sweeney, y 'Rondallas', dirigida por Daniel Sánchez Arévalo.
- El poder del Robe
- Joan Manuel Serrat y Núria Espert, símbolos de 'los valores de la mejor Catalunya', reciben la Medalla de Oro de la Generalitat
- Los Sex Pistols fichan por el Rock Fest y refuerzan el acento punk de su edición de 2026
- El abogado de Sijena pide la dimisión 'irrevocable' del director del MNAC y le reclama 90.000 euros por injurias
- Tylor Chase, la exestrella infantil de Nickelodeon que ahora vive en la calle
- TV3 dice adiós a uno de sus presentadores históricos de deportes, Quique López Vilalta
- David Bisbal, villancicos de etiqueta y éxitos 'turbo' en el Palau Sant Jordi
- El MNAC pide que se incluya en la comisión de peritos del caso Sijena a siete organismos internacionales de máximo nivel