'Días de cine' elige las mejores películas de 2025

En su última emisión de 2025, el programa de TVE 'Días de cine' dará a conocer este sábado 27 de diciembre en La 2 (19.05 horas) las mejores películas nacionales e internacionales, así como las mejores actrices y actores, tanto españoles como extranjeros.

El equipo del programa ha seleccionado las 10 mejores películas internacionales, las 5 mejores películas españolas, el top 5 de mejores actrices y actores internacionales y el top 3 de mejores actores y actrices españoles.

Las votaciones de la redacción del programa son el origen de los Premios Días de Cine. El próximo 21 de enero celebrarán la edición número 13 en el auditorio 400 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

'Homo Argentum'

Además, en el repaso a la cartelera, el año se despide en las salas con películas como ‘Father Mother Sister Brother’, la última de Jim Jarmusch, ganadora en el pasado Festival de Venecia.

Por otro lado, los cineastas argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat proponen en ‘Homo Argentum’ el retrato del hombre argentino a través de 16 historias llenas de humor negro, ironía e incluso ternura, con la complicidad de Guillermo Francella ('El encargado'), que hace 16 personajes distintos. También ‘Ariel’, la nueva película de Lois Patiño.

Y sobre próximos estrenos, el programa adelantará los de ‘La asistenta’, protagonizada por Sydney Sweeney, y 'Rondallas', dirigida por Daniel Sánchez Arévalo.