… Y lo mejor del año

Como continuación del billete de ayer, y a sabiendas que este es el último que escribo en 2025 y para acabar el año con optimismo, hoy comento lo que para mí ha sido lo mejor del año.

Como decían en el 'Un, dos, tres' en la parte positiva hemos vivido un progresivo y contundente ascenso de la audiencia en tve. Junto con la realidad de esa audiencia me muevo por las sensaciones que noto del un canal público que ha realizado este año una potente apuesta económica por el entretenimiento repartido en sus dos cadenas principales. Un ejemplo: hace cuatro días nos parecía impensable que Iñaki Gabilondo presentara un programa en La2 y esto ocurrirá en los próximos meses.

En TV3 destaco la excelencia los Telenotícies y sus nuevos formatos, pese una excesiva agitación inicial, eso sí, vertida en las redes, además de los siguientes programas: 'Crims', una admirable propuesta que ha gestionado la crónica negra de manera elegante y sin estridencias; 'El foraster', y su proximidad a cualquier población del territorio -por pequeña que sea- con un Quim Masferrer inmenso aportando una gran dosis de improvisación personal; y las dos etapas del 'Col.lapse', con Ustrell y Jordi González a la cabeza, siempre abrigados con un buen equipo.

Mi admiración y mis respetos a profesionales y programas como el 'First Dates', tanto en Cuatro como en Telecinco, un entretenimiento que ya suma diez años muy bien cocinado que cumple de sobras con la misión de entretener, con un Carlos Sobera impecable. 'El hormiguero' en Antena 3: cuando un programa suma cerca de dos décadas en antena y lo hace siendo líder, no es por casualidad; casi lo mismo que los 'Aruseros' que suman su séptima temporada liderando en La Sexta, a la que complementan sus 16 en 8TV con Arucitys. Aplaudo la puesta en marcha de La2cat, por haber sabido agitar el ecosistema audiovisual en Catalunya aumentando sus horas de desconexión y también me ha gustado el informativo matinal de La Xarxa de Teles Locals, un buen producto diario bien focalizado y mejor resuelto a quien en 2026 seguiré de cerca su evolución.

Dicho lo cual, que tengan ustedes unas felices fiestas, entrada y salida del año y les emplazo al próximo lunes 5 de enero.