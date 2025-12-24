Tylor Chase, la exestrella infantil de Nickelodeon que ahora vive en la calle

Tylor Chase es un actor estadounidense que se hizo famoso siendo tan solo un niño gracias a su participación en la serie infantil de Nickelodeon 'El manual de supervivencia de Ned'. Sin embargo, su vida está ahora muy alejada de los focos, ya que lleva un tiempo sobreviviendo en la indigencia.

El pasado mes septiembre, una 'tiktoker' publicó en las redes unas sorprendentes imágenes del intérprete, mendigando a sus 36 años en las calles de Riverside (California, EEUU). El chico que interpretó el papel de Martin Qwerly en la exitosa serie infantil, que triunfó entre los años 2004 y 2007 en Nickelodeon, aparecía muy desmejorado y con visibles problemas de salud.

La creadora de contenido que grabó al actor quedó tan impresionada que impulsó una recaudación de fondos para ayudarle, en la que reunió más de 1.000 dólares. Pero la madre del actor paralizó la ayuda.

Recaudación de fondos

"Agradezco tu esfuerzo, pero el dinero no le beneficiaría. Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días. No puede administrar el dinero ni sus medicamentos solo", comentaba la madre. "No es bueno administrando el dinero y podría perjudicarlo. Agradezco que intentes ayudarlo, pero necesita ayuda médica", añadía.

Según el portal estadounidense TMZ, "la policía le ha hecho innumerables ofertas a Tylor, pero él las rechaza continuamente". "En última instancia, es su decisión si quiere recibir o no alojamiento o tratamiento", han declarado los agentes al medio.

La historia ha conmovido a uno de los compañeros de Chase en la serie que lo lanzó a la fama, 'El manual de supervivencia de Ned', Daniel Curtis Lee. El actor invitó a comer a Ned y lo convenció de la necesidad de ingresar en algún centro para su recuperación. De momento, además, le ha financiado una habitación en un motel.