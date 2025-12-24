TV3 dice adiós a uno de sus presentadores históricos de deportes, Quique López Vilalta

El 'Telenotícies vespre' de TV3 vivió este martes 23 de diciembre un momento de lo más emotivo con la despedida de uno de los periodistas históricos de la casa, Quique López Vilalta. El presentador de los deportes dijo adiós a la audiencia después de 40 años en la cadena, donde acaba de jubilarse.

"Día de nervios y de emociones. Es el último 'Telenotícies' y el último día de trabajo en esta casa", comenzó su discurso el periodista, que tuvo palabras de agradecimiento. "Momento para agradecer la confianza y la fidelidad de los espectadores, porque sin la audiencia este trabajo no tendría sentido. También quiero agradecer el trabajo de los compañeros. Es una obviedad que el trabajo de la tele es un trabajo de equipo porque unos damos la cara, pero la mayoría trabaja detrás y sin ellos ni el 'Telenotícies' ni el resto de programas serían posibles, ni se harían tan bien como se hacen", subrayó.

Reivindicar los deportes

López Vilalta aprovechó para reivindicar el trabajo del departamento de deportes, "que a veces no está suficientemente valorado, pero del cual han salido grandes talentos", señaló, mientras en pantalla aparecían imágenes suyas de sus cuatro décadas en la cadena, como sus entrevistas en el mítico 'Gol a gol'.

Los presentadores del 'Telenotíces vespre' de este miércoles, Pere Bosch y Gemma Puig, han tenido también palabras de reconocimiento hacia Vilalta. Este domingo, el periodista ya se había despedido en su última retransmisión de un partido de fútbol.

Alibés, Bonastre y Robirosa

Durante este 2025, también se han despedido de la audiencia otros veteranos profesionales del departamento de Esports de TV3, como Arcadi Alibés, Xavier Bonastre y Jordi Robirosa.

En septiembre también dejó los 'Telenotícies' Ramon Pellicer aunque, a sus 65 años, señaló que no tiene ganas de jubilarse. De hecho, el reciente presentador de 'La Marató' estrenará en 2026 dos programas: la nueva temporada de (S)avis' y un espacio de corte social.