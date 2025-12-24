Lo peor del año...

Entre hoy miércoles y mañana jueves me he propuesto escribir sobre aquello mediático que menos y que más me ha gustado de este 2025. Empezaré por la parte negativa, donde ha destacado muy por encima de sus rivales el experimento perpetrado por parte de 'La familia de la tele' en La 1.

Se crearon demasiadas expectativas para un programa que se suicidó a las cinco semanas de antena. Como ya publiqué varias veces antes de su arranque, ese bodrio era un traje que no encajaba en la pública, con tertulianos que al tercer día se querían bajar del tren al comprobar que ni la audiencia los apoyaba y tampoco la propia casa que insistió en una fórmula agotadísima. Un desastre anunciado y un dinero tirado.

No me está gustando nada que algunas televisiones públicas (y señalo: TVE, TV Galicia, Telemadrid y À punt) contribuyan a crispar la vida política con debates en donde predominan los gritos y las faltas de respeto, rebozando a propósito información con opinión. Eso ni es democracia y ni mucho menos servicio público: es televisión privada disfrazada de pública al servicio de quien manda.

No me ha gustado el hostión 'Bestial' de Bibiana Ballbé en TV3, que abandonó su marcado sello personal de otras propuestas dignas del pasado en el 33, para auto postularse como un gran 'showman' en la noche dominical y se nos diluyó en un programa con un guión inconsistente, impregnado de temas sin interés alguno. Una euforia desmedida desde el primer segundo de cada capítulo, que la audiencia rechazó, pero que TV3 compró. ¿Alguien sabe por qué?

Se acaba el año y la marca '3CatInfo' no ha echado raíces: ni desde el espectador de manera coloquial, ni tampoco desde la propia casa de manera profesional. La marca es como una ensaladilla rusa de larga pronunciación que parece metida con calzador y no hace más que despistar al público de un canal que en 2026 cumplirá 43 años.

El agonizante desgaste del género del 'reality'. 24 años después de 'Gran Hermano' y otros sucedáneos no dan para mucho más. De gozar de un liderazgo indiscutible a pasar con mucha pena y poca gloria con concursantes que han buscado éxito fácil y con poco esfuerzo. La vaca no da para más. Y como decía Mercedes Milá antes de nombrar cualquier resultado final: ¡¡La audiencia lo ha decidido!!

Mañana, que será Navidad, comentaré lo mejor del año. Feliz Nochebuena.