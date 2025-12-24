El duelo de Ana Belén y su hija actriz en Navidad

La 2 celebra la Navidad con 'Cifras y letras'. La cadena estrena este jueves 25 de diciembre el primero de los especiales navideños y solidarios del concurso presentado por Aitor Albizua, acompañado de los expertos en matemáticas y lengua David Calle y Elena Herraiz. Los otros se emitirán en Año Nuevo y en Reyes.

El día de Navidad, la actriz y cantante Ana Belén debutará por primera vez en su carrera en un concurso de televisión enfrentándose a su hija, la actriz Marina San José. Madre e hija acompañarán a los dos campeones con más victorias del concurso, Carlos Rodríguez Luna, sevillano de 29 años que participó en 27 programas, e Iván Abella, gijonés de 49 años que acumuló 16 entregas.

En el especial de Año Nuevo, serán las actrices Manuela Velasco y Cristina Castaño quienes se sumarán al desafío. Ambas acompañarán a dos ganadores del bote, José Antonio Prados, sevillano de 46 años que se llevó 169.000 euros, y Diego Aguado, madrileño de 44 años que logró 70.000 euros.

El 'Cifras y letras' especial de Navidad / RTVE

En Reyes, el mago Jorge Blass y el actor Roberto Álamo tirarán de ingenio para acumular el mayor dinero posible. Ambos colaborarán junto a dos de los campeones más jóvenes de ‘Cifras y letras’, Álvaro Beltrán, de 21 años, y Diana Fernández, de 32.

Nuevas pruebas

Cada especial se jugará en parejas mixtas formadas por artista invitado y exconcursante, y se añadirá una ronda inédita, ‘Los Juegos’, formada por dos nuevas pruebas.

En la primera de ellas, ‘Descifra’, las parejas alternarán turnos enfrentándose a una batería de preguntas con sus respuestas numéricas desordenadas. Y en la segunda, ‘La Palabra Maestra’, cada pareja jugará con una palabra de ocho letras. Deberán combinar las letras hasta conseguir el mayor número de palabras posibles que tengan un mínimo de cinco letras y que estén incluidas en el diccionario de la RAE.

Recaudación solidaria

El importe de cada bote recaudado se destinará íntegramente a tres ONG dedicadas a proporcionar recursos y ayuda a la población más sensible, los niños. El bote de Navidad se donará a UNICEF; el premio acumulado en el especial de Año Nuevo será entregado a Plan International España; y el dinero obtenido en el día de Reyes se destinará a Save The Children.