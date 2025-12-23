Guía de la Nochebuena en televisión: de 'Telepasión' y 'Tu cara me suena' al discurso del Rey

La música, el humor y el cine se convierten en protagonistas de las navidades televisivas con varios especiales. La sorpresa está en Telecinco, que renuncia a su tradicional gala de Nochebuena, que sustituye con un especial de 'Bailando con las estrellas'.

LA 1

En La 1 de TVE, la Nochebuena viene marcada por 'Telepasión 2025. Mi gran noche' (21.15 horas). Aitor Albizua y Lalachus ponen a cantar y a bailar a sus compañeros de La 1, La 2, La 2Cat, RTVE Play y RNE la noche del miércoles, 24. Más de 130 profesionales de RTVE participan en el programa. Antes, llega el mensaje de Su Majestad el Rey (21.00 horas).

Aitor Albizua y Lalachus, en 'Telepasión' / RTVE

Además, TVE ofrece especiales musicales de Dani Fernández (22.20 horas) y Abraham Mateo (23.35). El exmiembro de Auryn cantará en solitario y acompañado de Manuel Carrasco, Sidecars, Amaral, Pablo López, Yerea, Nil Moliner, Ana Mena y Sergio Dalma. Mientras, al jurado de 'OT' le acompañarán amigos como Malú, Chanel, Ana Torroja, Lérica, Daviles de Novelda, Rayito y también Ana Mena.

La noche acaba con 'Viaje al centro de la tele' (0.45 horas), que repasará, en clave de humor, las canciones más emblemáticas de los años 80 con la voz en 'off' de Santiago Segura.

Dani Fernández, en el especial de Nochebuena de TVE / RTVE

LA 2

Del miércoles 24 de diciembre hasta el martes 6 de enero, la cadena emitie los especiales navideños de 'Saber y ganar', en los que los protagonistas serán estudiantes que cursan 4º de ESO y que provienen de 14 centros educativos distintos.

'Cifras y letras' también celebra la Navidad con un especial el jueves, 25, en el que la cantante Ana Belén debutará por primera vez en en un concurso enfrentándose a su hija, la actriz Marina San José. Madre e hija acompañarán a los dos campeones con más victorias del programa, Carlos Rodríguez Luna e Iván Abella.

David Calle, Aitor Albizua y Elena Herráiz, en el especial navideño de 'Cifras y letras' / RTVE

LA 2CAT

'L'any que vas néixer', el programa de Xavi Bundó, ofrece un especial en Nochebuena (21.10 horas) en el que varias caras de La 2Cat celebran un encuentro navideño alrededor de imágenes del NO-DO: Gemma Nierga, Cristina Villanueva, Ernest Riveras, María Gómez, Oriol Nolis (director del canal), Jordi Hurtado, Sílvia Abril y Danae Boronat.

Xavi Bundó, con sus invitados, en el especial navideño de 'L'any que vas néixer' / RTVE

ANTENA 3

En Antena 3, el miércoles, 24, hay especial de 'La ruleta de la suerte', con tres abuelos concursando con sus nietos. Ya por la noche, después del mensaje del Rey, se ofrece 'Lo mejor de cada casa', una selección con las imágenes más divertidas, impactantes y sorprendentes de las cadenas del grupo en 2025.

La noche termina de la mano de 'Nochebuena con Tu cara me suena', con un repaso de las mejores actuaciones de la historia del programa.

'Tu cara me suena' / ANTENA 3

LA SEXTA

En La Sexta, el miércoles, 24, por la tarde habrá un 'Zapeando Navidad'. Entre otros contenidos, la experta en protocolo María José Gómez y Verdú enseñará a poner la mesa según manda la etiqueta, y españoles que viven en el extranjero explicarán las costumbres más curiosas de las navidades de otros países. Por la noche, después de 'El intermedio Christmas edition' se emite en 'El taquillazo' la película 'La última fortaleza' (22.45).

Dani Mateo en 'Zapeando' / laSexta

TV3

En TV3, la Nochebuena viene cargada de cine con la película francesa 'Tendre i poc fet' y la comedia 'El diari de Bridget Jones'. Ya el día 25, Navidad, la cadena ofrece la obra de teatro 'El favor' (22.00 horas).

Renée Zellweger, en 'El diari de Bridget Jones' / Archivo

TELECINCO

En Telecinco, tras el discurso del Rey (21.00) habrá especial de Nochebuena de 'Bailando con las estrellas' con los mejores momentos de las dos temporadas. Antes, por la tarde, en 'El diario de Jorge' los invitados serán sorprendidos con emocionantes viajes a través de la IA y 'El tiempo justo' recibirá a Carlos Baute.

Ya el día 25 '¡Vaya fama!' vivirá la Navidad junto a Coyote Dax, Marlene Mourreau y Lorena Gómez.

Jesús Vázquez y Jorge González en 'Bailando con las estrellas' / TELECINCO

CUATRO

En Cuatro, 'First dates' recibirá a Papá Noel en Nochebuena y, en Navidad, habrá conexiones inesperadas y una pedida de mano.

Laura Boado con Carlos Sobera / Sport

MOVISTAR PLUS+

La plataforma celebra la Nochebuena con Leo Harlem. Ofrece 'Hasta luego, Leo', un espectáculo que marca el punto final de una etapa en la carrera del cómico, y el programa 'Ni tan mal', dedicado a celebrar con cariño y buen humor la trayectoria del humorista.